У Кременчуцькому кулінарному хабі проводять тренінги для шкільних кухарів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 178

За декілька днів на базі хабу проведуть навчання для усіх кухарів закладів освіти області

У Кременчуці на базі кулінароного хабу проводять навчання для кухарів шкільних харчоблоків. Про це у своєму телеграм-каналі пише начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Нині 22 «агенти змін» протягом трьох днів проводять тренінги для 135 шкільних кухарів із Кременчуцької громади.

Підготовка триває за каскадним методом. Тобто ті, хто пройшли курси і стали тренерами, далі діляться знаннями та досвідом з іншими. До 2027 року всі працівники харчоблоків в області пройдуть навчання, — говорить Пронін.

Таке навчання для кухарів проходить у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої Оленою Зеленською. До співпраці залучені також громадські об’єднання «Культ Фуд», «Національна асоціація громадського харчування» за підтримки Посольства Швейцарії та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Нагадаємо, кременчуцький кулінарний хаб працює на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1. Детальніше про його роботу — у відео «Кременчуцького Телеграфа».



