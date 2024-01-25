Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуцькому кулінарному хабі проводять тренінги для шкільних кухарів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 178

 

За декілька днів на базі хабу проведуть навчання для усіх кухарів закладів освіти області

У Кременчуці на базі кулінароного хабу проводять навчання для кухарів шкільних харчоблоків. Про це у своєму телеграм-каналі пише начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Нині 22 «агенти змін» протягом трьох днів проводять тренінги для 135 шкільних кухарів із Кременчуцької громади. 

Підготовка триває за каскадним методом. Тобто ті, хто пройшли курси і стали тренерами, далі діляться знаннями та досвідом з іншими. До 2027 року всі працівники харчоблоків в області пройдуть навчання, — говорить Пронін.

Таке навчання для кухарів проходить у рамках реформи шкільного харчування, ініційованої Оленою Зеленською. До співпраці залучені також громадські об’єднання «Культ Фуд», «Національна асоціація громадського харчування» за підтримки Посольства Швейцарії та Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Нагадаємо, кременчуцький кулінарний хаб працює на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1. Детальніше про його роботу — у відео «Кременчуцького Телеграфа».


1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук хаб кухар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх