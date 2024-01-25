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Кременчук отримав чергову гуманітарку від європейських партнерів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

 

Цього разу підтримка надійшла із Литви та Польщі

Кременчуцька громада отримала чергову партію гуманітарної допомоги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міський голова Віталій Малецький.

До складу гуманітарного вантажу увійшли медичне обладнання та інструменти, санітарно-гігієнічні засоби, медичний одяг, респіратори та лікарські засоби. Також для Кременчуцького будинку дитини передали ліжка, постільну білизну, підгузки та засоби гігієни.

 

Ця допомога надійшла від міст-побратимів Кременчука — литовського Алітуса та польського Бидгоща.

Також частину гуманітарного вантажу виділив польський Благодійний фонд DrewaGroup.

Нагадаємо, нещодавно Кременчуцька громада отримала генератори від Полтавського осередку Червоного Хреста, які передали у Першу міську лікарню імені О. Богаєвського та на станцію переливання крові. Червоний Хрест також виділив гуманітрну допомогу для Кременчукводоканалу, а нове обладнання від литовського міста-побратима отримала Кременчуцька дитяча стоматологічна поліклініка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
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