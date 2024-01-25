Хокейний матч «Кременчук» — «Берсерки», який мав відбутися 26 січня, скасували

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 119

Вінничанам не виділили кошти на поїздку до Кременчука

Хокейний матч між «Кременчуком» та вінницькими «Берсерками», який мав відбутися 26 січня, скасували. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Матч скасували у зв’язку із недостатнім фінансуванням вінницької команди на виїзні матчі у січні. Відповідно гравці не мають коштів на поїздку до Кременчука на матч 25-го туру Favbet ліги. Вільної дати для перенесення матчу на лютий до кінця сезону не знайшли, оскільки ігровий календар дуже насичений.

Гра мала б відбутися на кременчуцькій арені «Айсберг».

Тому «Берсеркам» зарахували технічну поразку, а «Кременчук» отримає плюс три бали до турнірного рахунку.

Нагадаємо, 21 січня «Кременчук» з відривом в один бал (рахунок 2:3) програв столичному «Соколу».