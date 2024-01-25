Хокейний матч «Кременчук» — «Берсерки», який мав відбутися 26 січня, скасували

Хокейний матч між «Кременчуком» та вінницькими «Берсерками», який мав відбутися 26 січня, скасували. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.
Матч скасували у зв’язку із недостатнім фінансуванням вінницької команди на виїзні матчі у січні. Відповідно гравці не мають коштів на поїздку до Кременчука на матч 25-го туру Favbet ліги. Вільної дати для перенесення матчу на лютий до кінця сезону не знайшли, оскільки ігровий календар дуже насичений.
Гра мала б відбутися на кременчуцькій арені «Айсберг».
Тому «Берсеркам» зарахували технічну поразку, а «Кременчук» отримає плюс три бали до турнірного рахунку.
Нагадаємо, 21 січня «Кременчук» з відривом в один бал (рахунок 2:3) програв столичному «Соколу».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.