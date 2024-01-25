Переплата на дорожній фрезі Кременчуцького ШРБУ: на якій стадії розслідування 5-річної давнини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 191

Сторона захисту працівників Кременчуцького шляхового ремонтно-будівельного управління представила результати експертизи, де вказано, що переплати на закупці дорожньої фрези не було. Надалі в рамках розслідування мають призначити комплексну судово-транспортну, товарознавчі та економічні експертизи.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій на пресконференції 24 січня.

За його словами, додаткові експертизи необхідні задля того, щоб спростувати те, що було додано до кримінального провадження. Завдяки результатам експертизи від ШРБУ прокуратурі відмовили в задоволенні позову щодо розірвання договору між комунальним підприємством та фірмою «Альфатекс», у якій було закуплено техніку.

— Генеральний прокурор ставить завдання забезпечити дотримання законності під час використання бюджетних коштів, тому це провадження є на контролі, — сказав Євген Гладій.

Що передувало

У 2019 році Автозаводський районний суд наклав арешт на дорожню фрезу Wirtgen W200, куплену у 2018 році комунальним підприємством «Шляхове ремонтно-будівельне управління», заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.

Слідство інкримінує закупівлю фрези ШРБУ за ціною удвічі дорожче ринкової вартості. Вказано, що фірма «Альфатекс» придбала фрезу за ціною 11 млн 661 тис. грн, а перепродала уже за ціною 25 млн 770 тис. грн.