«Примусово-благодійні» внески у ВПУ№7: підсумки перевірки в училищі

У Вищому професійному училищі № 7 пройшла перевірка з боку Департаменту освіти Полтавської військової адміністрації освіти за скаргою викладача училища. Він написав ряд звернень, як до департаменту, так і до прокуратури, де поскаржився на «примусово-благодійні внески» з учнів у розмірі 750-1000 грн на рік та непрозоре використання коштів. У адміністрації закладу підтвердили, що внески є, бо державні кошти на господарчі товари та виробничі товари не виділяють. Департамент освіти дійшов наступних висновків:
Наводимо основні тези з наданої інформації:
Разом із тим ми друкували, що згідно зі звітом дирекції, який можна знайти на сайті ВПУ№7, сума коштів, наданих батьками учнів з березня по листопад 2023 як благодійні внески, становить близько 430 тис. грн.
Тобто, різниця між сумою, що фігурує у звіті дирекції з березня по липень 2023 р та задокументованими комісією надходженнями за весь рік, становить понад 200 тис. грн.
Ми звернулись за коментарями, аби зрозуміти, чому у двох документах така різниця у сумі благодійних внесків. Суть відповідей — різниця у документах виникла через благодійні внески у натуральному вигляді (тобто, матеріали, обладнання тощо), які надають батьки дітей:
Директор ВПУ№7 Микола Несен зазначив, що 203 849 гривень — це надходження грошових коштів, які надійшли від батьків учнів на спеціальний казначейський рахунок навчального закладу у Державній казначейській службі України. Сума 427 326 гривень, яка зазначена у звіті училища на сайті навчального закладу, складається з уже зазначеної суми 203 849 гривень та суми 223 477 гривень — це вартість товарів, інструментів, матеріалів тощо, які були надані училищу батьками учнів у натуральній формі, обліковані у Державній казначейській службі України відповідно до норм чинного законодавства України.
За даними департаменту освіти, станом на 01.01.2024 всього налічувалось 890 учнів, з яких понад 170 учнів мають певний соціальний статус, отже відсоток учнів, батьки яких вносили у 2023 році благодійну допомогу, складає орієнтовно 80%.
З цих цифр витікає, що «середня» вартість внесків у 2023 році — близько 280 грн (720 учнів здали разом 203 тис.).
Викладач Олександр Сюсюрченко у скарзі до прокуратури озвучив суму внеску 750-1000 грн. У цьому випадку сума збору за рік мала б скласти понад 500 тис. грн, тобто, бути вдвічі більшою за офіційні дані первинного бухгалтерського обліку. Викладач не згодний з висновками комісії та планує звертатися до інших інстанцій.
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