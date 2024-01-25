«Примусово-благодійні» внески у ВПУ№7: підсумки перевірки в училищі

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 630 Коментарів: 1

Внески є, але їх збір не є порушенням закону, зазначають у департаменті освіти

У Вищому професійному училищі № 7 пройшла перевірка з боку Департаменту освіти Полтавської військової адміністрації освіти за скаргою викладача училища. Він написав ряд звернень, як до департаменту, так і до прокуратури, де поскаржився на «примусово-благодійні внески» з учнів у розмірі 750-1000 грн на рік та непрозоре використання коштів. У адміністрації закладу підтвердили, що внески є, бо державні кошти на господарчі товари та виробничі товари не виділяють. Департамент освіти дійшов наступних висновків:

«Благодійні внески — не заборонені у бюджетних установах»

Наводимо основні тези з наданої інформації:

Бюджетним кодексом України бюджетним установам не заборонено отримувати в установленому порядку власні надходження як гранти, дарунки та благодійні внески.

Питання надання батьками учнів благодійної допомоги Училищу вирішується кожного року, зокрема й у 2023 році, на засіданнях батьківських зборів груп з наступним вирішенням цього питання на засіданні батьківського комітету Училища.

Під час перевірки встановлено, що сума надходжень благодійної допомоги від батьків учнів у 2023 році становить понад 203 тис. грн. За даними первинних документів благодійна допомога у січні й липні 2023 року не надходила.

Співставленням первинних документів про надходження готівки і зарахування коштів на спеціальний рахунок розбіжностей не встановлено.

«Порушень законодавства України про публічні закупівлі також не виявлено».

Разом із тим ми друкували, що згідно зі звітом дирекції, який можна знайти на сайті ВПУ№7, сума коштів, наданих батьками учнів з березня по листопад 2023 як благодійні внески, становить близько 430 тис. грн.

Скрин з сайту училища

Тобто, різниця між сумою, що фігурує у звіті дирекції з березня по липень 2023 р та задокументованими комісією надходженнями за весь рік, становить понад 200 тис. грн.

Ми звернулись за коментарями, аби зрозуміти, чому у двох документах така різниця у сумі благодійних внесків. Суть відповідей — різниця у документах виникла через благодійні внески у натуральному вигляді (тобто, матеріали, обладнання тощо), які надають батьки дітей:

— Наповнення спецфонду училища складається з готівкових коштів, безготівкових та допомоги, яка надійшла у матеріальному вигляді. Згідно з даними первинного бухгалтерського обліку, допомога, що надійшла училищу саме в грошових коштах від батьків дітей, що навчаються саме зараз, складає 203 849.60. Проте допомога надходить і від батьків дітей, які вже закінчили навчання, і найчастіше — саме у натуральному вигляді. У звіті враховані всі надходження, — уточнив директор Департаменту освіти й науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський .

Директор ВПУ№7 Микола Несен зазначив, що 203 849 гривень — це надходження грошових коштів, які надійшли від батьків учнів на спеціальний казначейський рахунок навчального закладу у Державній казначейській службі України. Сума 427 326 гривень, яка зазначена у звіті училища на сайті навчального закладу, складається з уже зазначеної суми 203 849 гривень та суми 223 477 гривень — це вартість товарів, інструментів, матеріалів тощо, які були надані училищу батьками учнів у натуральній формі, обліковані у Державній казначейській службі України відповідно до норм чинного законодавства України.

Скільки учнів сплачують внески

За даними департаменту освіти, станом на 01.01.2024 всього налічувалось 890 учнів, з яких понад 170 учнів мають певний соціальний статус, отже відсоток учнів, батьки яких вносили у 2023 році благодійну допомогу, складає орієнтовно 80%.

З цих цифр витікає, що «середня» вартість внесків у 2023 році — близько 280 грн (720 учнів здали разом 203 тис.).

Викладач Олександр Сюсюрченко у скарзі до прокуратури озвучив суму внеску 750-1000 грн. У цьому випадку сума збору за рік мала б скласти понад 500 тис. грн, тобто, бути вдвічі більшою за офіційні дані первинного бухгалтерського обліку. Викладач не згодний з висновками комісії та планує звертатися до інших інстанцій.

Висновки комісії

У закладі ведеться касова книга, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Надходження готівки оформлюється прибутковими касовими ордерами із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, що вносить благодійну батьківську допомогу.

Усі кошти вносились відповідальною особою на спеціальний казначейський рахунок, про що свідчать видаткові касові ордери й казначейські виписки по рахунку.

Зазначене вище свідчить про дотримання закладом норм чинного законодавства України при отриманні, обліку, витрачанні та списанні благодійної допомоги, що надходить на адресу закладу як у вигляді грошових коштів, так і в натуральному вигляді.



