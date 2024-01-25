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Топ новина, Кременчук, Гроші, Освіта

«Примусово-благодійні» внески у ВПУ№7: підсумки перевірки в училищі

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 630 Коментарів: 1

Внески є, але їх збір не є порушенням закону, зазначають у департаменті освіти

У Вищому професійному училищі № 7 пройшла перевірка з боку Департаменту освіти Полтавської військової адміністрації освіти за скаргою викладача училища. Він написав ряд звернень, як до департаменту, так і до прокуратури, де поскаржився на «примусово-благодійні внески» з учнів у розмірі 750-1000 грн на рік та непрозоре використання коштів. У адміністрації закладу підтвердили, що внески є, бо державні кошти на господарчі товари та виробничі товари не виділяють. Департамент освіти дійшов наступних висновків:

«Благодійні внески — не заборонені у бюджетних установах»

Наводимо основні тези з наданої інформації:

  • Бюджетним кодексом України бюджетним установам не заборонено отримувати в установленому порядку власні надходження як гранти, дарунки та благодійні внески.
  • Питання надання батьками учнів благодійної допомоги Училищу вирішується кожного року, зокрема й у 2023 році, на засіданнях батьківських зборів груп з наступним вирішенням цього питання на засіданні батьківського комітету Училища.
  • Під час перевірки встановлено, що сума надходжень благодійної допомоги від батьків учнів у 2023 році становить понад 203 тис. грн. За даними первинних документів благодійна допомога у січні й липні 2023 року не надходила. 
  • Співставленням первинних документів про надходження готівки і зарахування коштів на спеціальний рахунок розбіжностей не встановлено.
  • «Порушень законодавства України про публічні закупівлі також не виявлено».

Разом із тим ми друкували, що згідно зі звітом дирекції, який можна знайти на сайті ВПУ№7, сума коштів, наданих батьками учнів з березня по листопад 2023 як благодійні внески, становить близько 430 тис. грн. 

Скрин з сайту училища
Скрин з сайту училища

Тобто, різниця між сумою, що фігурує у звіті дирекції з березня по липень 2023 р та задокументованими комісією надходженнями за весь рік, становить понад 200 тис. грн.

Ми звернулись за коментарями, аби зрозуміти, чому у двох документах така різниця у сумі благодійних внесків. Суть відповідей — різниця у документах виникла через благодійні внески у натуральному вигляді (тобто, матеріали, обладнання тощо), які надають батьки дітей:

— Наповнення спецфонду училища складається з готівкових коштів, безготівкових та допомоги, яка надійшла у матеріальному вигляді. Згідно з даними первинного бухгалтерського обліку, допомога, що надійшла училищу саме в грошових коштах від батьків дітей, що навчаються саме зараз, складає 203 849.60. Проте допомога надходить і від батьків дітей, які вже закінчили навчання, і найчастіше — саме у натуральному вигляді. У звіті враховані всі надходження, — уточнив директор Департаменту освіти й науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський.

Директор ВПУ№7 Микола Несен зазначив, що 203 849 гривень — це надходження грошових коштів, які надійшли від батьків учнів на спеціальний казначейський рахунок навчального закладу у Державній казначейській службі України. Сума 427 326 гривень, яка зазначена у звіті училища на сайті навчального закладу, складається з уже зазначеної суми 203 849 гривень та суми 223 477 гривень — це вартість товарів, інструментів, матеріалів тощо, які були надані училищу батьками учнів у натуральній формі, обліковані у Державній казначейській службі України відповідно до норм чинного законодавства України.

Скільки учнів сплачують внески

За даними департаменту освіти, станом на 01.01.2024 всього налічувалось 890 учнів, з яких понад 170 учнів мають певний соціальний статус, отже відсоток учнів, батьки яких вносили у 2023 році благодійну допомогу, складає орієнтовно 80%.

З цих цифр витікає, що «середня» вартість внесків у 2023 році — близько 280 грн (720 учнів здали разом 203 тис.).

Викладач Олександр Сюсюрченко у скарзі до прокуратури озвучив суму внеску 750-1000 грн. У цьому випадку сума збору за рік мала б скласти понад 500 тис. грн, тобто, бути вдвічі більшою за офіційні дані первинного бухгалтерського обліку. Викладач не згодний з висновками комісії та планує звертатися до інших інстанцій.

Висновки комісії

  • У закладі ведеться касова книга, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Надходження готівки оформлюється прибутковими касовими ордерами із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, що вносить благодійну батьківську допомогу.
  • Усі кошти вносились відповідальною особою на спеціальний казначейський рахунок, про що свідчать видаткові касові ордери й казначейські виписки по рахунку.
  • Зазначене вище свідчить про дотримання закладом норм чинного законодавства України при отриманні, обліку, витрачанні та списанні благодійної допомоги, що надходить на адресу закладу як у вигляді грошових коштів, так і в натуральному вигляді.


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Автор: Олена ЯРЕМКО
Теги: ВПУ №7 благодійні внески перевірка скарга
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Коментарі: 1

785
Andron777:
Сьогодні, 18:23

А шо я казав? Криша приїхала інспектувати тих кого кришує. Відреагували? - Відреагували. Порушення знайшли? - Звісно шо все чікі-пукі. Далі намає чого розповідати, батьки і так все знають і розуміють. І так у нас кругом. На жаль...


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