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Топ новина, Кременчук, Освіта, Війна

Кременчуцьке ВПУ №7 готує молодь для відбудови України та починає професійну перепідготовку дорослих

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 6

 

ВПУ №7 бере участь у спільному з німецькими партнерами проєкті, який передбачає навчання дорослих потрібним на ринку праці професіям

У найбільшому за кількістю учнів та найпотужнішому за своїми можливостями закладі професійної освіти Полтавщини — Вищому професійному училищі № 7 Кременчука з лютого наступного року стартує німецько-український проєкт по перепідготовці дорослих. Його мета — підвищити можливості працевлаштування безробітних українців, шляхом їх навчання на короткострокових курсах за потрібними на ринку праці професіями.

Про те, кого навчатимуть у ВПУ № 7, за якими спеціальностями та на яких умовах, «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор навчального закладу Микола Несен.

За його словами, угода про реалізацію проєкту під назвою «Швидкі навички до працевлаштування в рамках програми GIZ Skills4Recovery» вже підписана, партнером у його реалізації виступає німецьке товариство sequa gGmbH, строк — з 1 грудня по 31 травня наступного року. Наразі ведеться підготовча робота до початку навчання — розробляються навчальні програми та плани, закуповуються необхідні матеріали та обладнання.

У проєкті, окрім ВПУ № 7, бере участь ще 4 навчальні заклади професійної освіти Полтавщини, два з яких знаходяться у Кременчуці. Це ПТУ № 26 та Кременчуцький професійний ліцей імені Антона Семеновича Макаренка.

Цей соціальний проєкт реалізується у 4 областях; Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Київській.

— Три навчальні заклади нашої області німецькі партнери відібрали самі, а наше ВПУ № 7 та Кременчуцький професійний ліцей проходили відбір через конкурс, — пояснив Микола Несен.

 

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Яким спеціальностям навчатимуть дорослих

Повномасштабна презентація проєкту із запрошеннями на навчання відбудеться трохи згодом, а попередньо Микола Несен розповів, на які спеціальності та кого саме перенавчатимуть за німецько-українським проєктом.

У ВПУ № 7 будуть готувати електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, а також швачок.

— У мене в Горішніх Плавнях вже є 10 жінок — переселенок, які хочуть навчатися на швачок. І є підприємства, куди їх готові працевлаштувати одразу після навчання. Працівники цієї спеціальності наразі затребувані у всіх чотирьох областях, де реалізується цей проєкт. Тому ми у своєму навчальному закладі також починаємо готувати швачок, — пояснив директор ВПУ № 7.

За його словами, Вище професійне гірничо-будівельне училище міста Горішні Плавні готуватиме електрогазозварників, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів та слюсарів-ремонтників.

А Кременчуцьке ПТУ № 26 — слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (автослюсарів), слюсарів з механоскладальних робіт та слюсарів-ремонтників.

Умови навчання та кого планують навчати у першу чергу

— Строк професійної перепідготовки в рамках проєкту «Кращі навички для майбутнього України» — від 3 до 4 місяців. По закінченню видаватимуть свідоцтва та сертифікати про проходження навчання. А пріоритет для навчання будемо віддавати внутрішнім переселенцям та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, які не можуть працювати по своїй професії. До відбору на навчання підключатимуть Центри зайнятості населення, — зазначив Микола Несен.

За його словами, на безоплатне навчання у ВПУ № 7 планують набрати 2 групи по 15 осіб на кожну спеціальність. Загалом по Полтавській області від 128 до 153, а по 4 областям, що беруть участь у проєкті — 540 осіб.

Початок професійної перепідготовки — з 1 лютого. Німецькі партнери забезпечують не лише повне фінансування навчання, придбання обладнання та матеріалів, необхідних для проведення практичних занять, а й придбання спецодягу, харчування та компенсацію проїзду. Загалом на харчування та проїзд у договорі передбачено 120 євро на учасника проєкту за весь курс з перепідготовки.

 

Навчають тих, хто відбудовуватиме Україну

Сьогодні у ВПУ № 7 навчається 903 учні — це найбільша кількість учнів у навчальних закладах професійної освіти Полтавської області.

Тут готують кваліфікованих працівників по 24 робітничими професіями та 3 спеціальностями початкової вищої школи.

— Ми свій основний профіль не змінюємо. Готуємо переважно фахівців для машинобудівної та будівельної галузі. А хто ж буде відбудовувати Україну? — зауважив Микола Несен.

Він розповів, що таких фахівців, як верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор верстатів з програмним керуванням, у Кременчуці більше ніхто не готує. Та й в області, якщо і навчають, то дуже малу кількість.

Навчають також професії зварника за європейською кваліфікацією рівнів Е1, Е2, та Е3. За звичною для нас кваліфікацією це — електрозварник ручного дугового зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник аргонодугового зварювання.

Директор розповів про підготовку фахівців будівельних професій — штукатурів, лицувальників-плиточників, малярів, столярів будівельних — монтажників гіпсокартонних конструкцій.

— Деяких спеціалістів будівельної галузі у Кременчуці та Горішніх Плавнях вже ніхто не готує. А ми готуємо, — оптимістично зазначив Микола Несен.

Він додав, що ВПУ № 7 також готує фахівців і за сучасними спеціальностями — оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор з комп’ютерного набору — обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, які особливо потрібні у закладах торгівлі та на складах.

— Усі вищі професійні училища, які пройшли ліцензування, акредитацію, атестацію можуть надавати фахову передвищу освіту. У нас фактично 3 в одному: загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та фахова передвища підготовка. Це те, що раніше називали технікумами. Наприклад, електромонтер — 3 роки навчання і диплом фахової передвищої освіти, технік-електромеханік. До того гарантована стипендія, — пояснив директор ВПУ № 7.

Микола Несен додав, що ВПУ № 7 по факту є найбільшим навчальним закладом середньої освіти в області.

— Більшість учнів до нас вступає після 9 класів. В училищі зараз навчається 11 класів 10-класників і стільки ж 11-класників. У нас лише одна група навчається після 11 класів, — пояснив він.

До речі, у Вищому професійному училищі № 7 обладнане одне з найбільших й укомплектованих укриттів для учнів та населення найближчих будинків. Воно розраховане на одночасне перебування до 1,5 тисячі осіб, має 7 запасних виходів, кілька туалетів, потрібний запас води та медикаментів.

У кременчуцькому ВПУ № 7 облаштують ще одне укриття 

 

Осередок волонтерства та патріотизму

В училищі працює потужний волонтерський центр. Учні разом з майстрами виробничого навчання зварюють буржуйки для військових та деокупованих територій, збирають та відвозять захисникам України та на прифронтові території гуманітарну допомогу.

З харчовими продуктами допомагають кременчужани та волонтери Хорольщини, де жінки роблять домашні заготівлі.

— Ми щойно зробили чергову партію — 14 буржуйок. Є нові замовлення від військових. Закуповувати метал допомагають звичайні українці та меценати зі США. А виготовляємо їх безоплатно силами учнів та майстрів. Передаємо буржуйки й військовим, і цивільним, — зауважив Микола Несен.

Він розповів, що кошти на метал від українців зазвичай збирає голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков, який розміщує на сторінці свого об’єднання у Фейсбук номери рахунків із закликом про допомогу.

А є ще благодійний фонд у США, який заснували вихідці з України, що також постійно допомагає ВПУ № 7 коштами для закупівлі металу. То вже скидаються американці.

 

— Метал на одну буржуйку коштує близько 2200 грн. Виготовлення безоплатно. Тож кошти потрібні постійно — замовлень багато, — додав Володимир Поляков.
Музей АТО у ВПУ № 7 відкрив двері для кременчужан

Він показав журналістам «Кременчуцького Телеграфа» Музей військової історії Кременчука та Музей АТО/ООС, розташовані у приміщеннях ВПУ № 7, які сам створив та якими керує на громадських засадах вже декілька років.

У цих двох музеях зібрана величезна й унікальна експозиція про подвиги захисників України, який потрібно використовувати у військово-патріотичному вихованні молоді. Такої кількості свідоцтв, експонатів та унікальних документів про російсько-українську війну в Кременчуці ніде немає.

— На жаль, департамент освіти Кременчука дітей до музею не присилає. Чому: у мене немає на це відповіді. Намагався налагодити співпрацю, але даремно. Діти зі шкіл приходять переважно з батьками, а не зі своїми вчителями, — зауважив полковник у відставці, учасник АТО Володимир Поляков.

Він додав, що ВПУ № 7 стало справжнім осередком патріотизму, волонтерства та кузнею кадрів для майбутньої відбудови України. Сотні випускників навчального закладу пішли захищати Україну. На жаль, 41 випускник загинув під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

Подарували нам надію на майбутнє: у ВПУ № 7 відкрили стенд з фото випускників, які загинули на війні 
Фото: Віктор Крук
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Автор: Віктор Крук Фото: Віктор Крук
Теги: ВПУ №7 Несен ВПО волонтери буржуйки музей військової історії
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