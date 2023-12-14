Кременчуцьке ВПУ №7 готує молодь для відбудови України та починає професійну перепідготовку дорослих

ВПУ №7 бере участь у спільному з німецькими партнерами проєкті, який передбачає навчання дорослих потрібним на ринку праці професіям
У найбільшому за кількістю учнів та найпотужнішому за своїми можливостями закладі професійної освіти Полтавщини — Вищому професійному училищі № 7 Кременчука з лютого наступного року стартує німецько-український проєкт по перепідготовці дорослих. Його мета — підвищити можливості працевлаштування безробітних українців, шляхом їх навчання на короткострокових курсах за потрібними на ринку праці професіями.
Про те, кого навчатимуть у ВПУ № 7, за якими спеціальностями та на яких умовах, «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор навчального закладу Микола Несен.
За його словами, угода про реалізацію проєкту під назвою «Швидкі навички до працевлаштування в рамках програми GIZ Skills4Recovery» вже підписана, партнером у його реалізації виступає німецьке товариство sequa gGmbH, строк — з 1 грудня по 31 травня наступного року. Наразі ведеться підготовча робота до початку навчання — розробляються навчальні програми та плани, закуповуються необхідні матеріали та обладнання.
У проєкті, окрім ВПУ № 7, бере участь ще 4 навчальні заклади професійної освіти Полтавщини, два з яких знаходяться у Кременчуці. Це ПТУ № 26 та Кременчуцький професійний ліцей імені Антона Семеновича Макаренка.
Цей соціальний проєкт реалізується у 4 областях; Полтавській, Дніпропетровській, Львівській та Київській.
Повномасштабна презентація проєкту із запрошеннями на навчання відбудеться трохи згодом, а попередньо Микола Несен розповів, на які спеціальності та кого саме перенавчатимуть за німецько-українським проєктом.
У ВПУ № 7 будуть готувати електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрозварників на автоматичних та напівавтоматичних машинах, а також швачок.
За його словами, Вище професійне гірничо-будівельне училище міста Горішні Плавні готуватиме електрогазозварників, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів та слюсарів-ремонтників.
А Кременчуцьке ПТУ № 26 — слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (автослюсарів), слюсарів з механоскладальних робіт та слюсарів-ремонтників.
За його словами, на безоплатне навчання у ВПУ № 7 планують набрати 2 групи по 15 осіб на кожну спеціальність. Загалом по Полтавській області від 128 до 153, а по 4 областям, що беруть участь у проєкті — 540 осіб.
Початок професійної перепідготовки — з 1 лютого. Німецькі партнери забезпечують не лише повне фінансування навчання, придбання обладнання та матеріалів, необхідних для проведення практичних занять, а й придбання спецодягу, харчування та компенсацію проїзду. Загалом на харчування та проїзд у договорі передбачено 120 євро на учасника проєкту за весь курс з перепідготовки.
Сьогодні у ВПУ № 7 навчається 903 учні — це найбільша кількість учнів у навчальних закладах професійної освіти Полтавської області.
Тут готують кваліфікованих працівників по 24 робітничими професіями та 3 спеціальностями початкової вищої школи.
Він розповів, що таких фахівців, як верстатник широкого профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор верстатів з програмним керуванням, у Кременчуці більше ніхто не готує. Та й в області, якщо і навчають, то дуже малу кількість.
Навчають також професії зварника за європейською кваліфікацією рівнів Е1, Е2, та Е3. За звичною для нас кваліфікацією це — електрозварник ручного дугового зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник аргонодугового зварювання.
Директор розповів про підготовку фахівців будівельних професій — штукатурів, лицувальників-плиточників, малярів, столярів будівельних — монтажників гіпсокартонних конструкцій.
Він додав, що ВПУ № 7 також готує фахівців і за сучасними спеціальностями — оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор з комп’ютерного набору — обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, які особливо потрібні у закладах торгівлі та на складах.
Микола Несен додав, що ВПУ № 7 по факту є найбільшим навчальним закладом середньої освіти в області.
До речі, у Вищому професійному училищі № 7 обладнане одне з найбільших й укомплектованих укриттів для учнів та населення найближчих будинків. Воно розраховане на одночасне перебування до 1,5 тисячі осіб, має 7 запасних виходів, кілька туалетів, потрібний запас води та медикаментів.
В училищі працює потужний волонтерський центр. Учні разом з майстрами виробничого навчання зварюють буржуйки для військових та деокупованих територій, збирають та відвозять захисникам України та на прифронтові території гуманітарну допомогу.
З харчовими продуктами допомагають кременчужани та волонтери Хорольщини, де жінки роблять домашні заготівлі.
Він розповів, що кошти на метал від українців зазвичай збирає голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков, який розміщує на сторінці свого об’єднання у Фейсбук номери рахунків із закликом про допомогу.
А є ще благодійний фонд у США, який заснували вихідці з України, що також постійно допомагає ВПУ № 7 коштами для закупівлі металу. То вже скидаються американці.
Він показав журналістам «Кременчуцького Телеграфа» Музей військової історії Кременчука та Музей АТО/ООС, розташовані у приміщеннях ВПУ № 7, які сам створив та якими керує на громадських засадах вже декілька років.
У цих двох музеях зібрана величезна й унікальна експозиція про подвиги захисників України, який потрібно використовувати у військово-патріотичному вихованні молоді. Такої кількості свідоцтв, експонатів та унікальних документів про російсько-українську війну в Кременчуці ніде немає.
Він додав, що ВПУ № 7 стало справжнім осередком патріотизму, волонтерства та кузнею кадрів для майбутньої відбудови України. Сотні випускників навчального закладу пішли захищати Україну. На жаль, 41 випускник загинув під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року.
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