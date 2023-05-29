У кременчуцькому ВПУ №7 облаштують ще одне укриття

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26 травня Вище професійне училище №7 Кременчука (ВПУ №7) уклало договір із ТОВ «Стоп» на поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття №2) Вищого професійного училища №7. Ціна угоди склала 3,48 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з опублікованим договором, підрядник до 30 червня повинен виконати демонтажні роботи, улаштувати цементні стяжки, відштукатурити та пофарбувати поверхні.

Торги провели без аукціону. Зазначимо, що ВПУ №7 підпорядковане Міністерству освіти, тому кошти витрачатимуть не з міського бюджету.

ТОВ «Стоп» зареєстроване у Полтаві, займається будівництвом.

Нагадаємо, на початку травня ВПУ №7 також уклало договір із ТОВ «Стоп» на проведення поточного ремонту з облаштуванням підвального приміщення училища (укриття №1). Ціна договору склала 3,33 млн гривень. Роботи мають бути завершені до кінця травня.