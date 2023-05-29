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На Кременчуччині водні поліцейські затримали одного браконьєра та вилучили 600 метрів сіток

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 159

Завдані державі збитки становлять понад 135 тисяч гривень

У суботу, 27 травня, у селі Дем'янівка, Оболонської громади, під час профілактичного рейду на річці Сула водні поліцейські помітили 26-річного чоловіка, який виловлював рибу за допомогою 30 метрів риболовних сіток. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 135 тисяч гривень.

 

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

 

Того ж дня в акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища, в межах сіл Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка та Мозоліївка Градизької тергромади водні поліцейські виявили 12 безгосподарських сіток загальною довжиною 600 метрів та один ятір.

Живу рибу, яка потрапила в заборонені знаряддя лову, частково випустили до водойми, а іншу передали для подальшої реалізації в дохід держави. Наразі заборонені знаряддя лову передали для знищення, про що склали відповідний акт. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: браконьєри сітки риболовля
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