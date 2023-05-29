Випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій «Волина» Волинський продовжує допомагати морпіхами навіть з полону

Військові відчувають підтримку та плече свого командира, який наразі знаходиться у Туреччині, але не може повернутися додому в рамках домовленностей
Сергій «Волина» Волинський продовжує допомагати морпіхам навіть у полоні. 26 травня в Києві відбулась презентація благодійного фонду «Сталеві», що був створений за ініціативою Сергія Волинського. Фонд покликаний допомагати бійцям морської піхоти, що знаходяться на фронті, а також пораненим, полоненим та їхнім сім’ям.
Нагадаємо, що Волинський командував підрозділом морських піхотинців під час оборони Маріуполя та став відомим в Україні й світі, завдяки своїм зверненням до світових лідерів, зокрема до президентів провідних країн, Папи Римського та Ілона Маска.
Сам Волина не був присутній на відкритті фонду, адже перебуває в Туреччині разом з іншими командирами, що керували обороною Азовсталі.
Проте Сергій записав зворушливе звернення до українців із закликом боротись за Україну та всіляко підтримувати морських піхотинців, які щоденно виконують надскладні бойові задачі в найгарячіших точках передової.
Серед ключових напрямків діяльності, Сталеві виділяють організацію зборів мілітарної допомоги за запитами морпіхів, забезпечення лікування бійцям, що потребують фізичної та психологічної реабілітації, а також різносторонню допомогу родинам морських піхотинців, що перебувають у полоні або загинули, захищаючи Батьківщину.
Захід відбувся за участю військових, що пліч-о-пліч з Волиною билися проти окупантів та пройшли через жахіття російського полону. На відкритті благодійного фонду «Сталеві» були присутні дружина Сергія — Руслана Волинська та рідна сестра героя України — Тетяна Харько. Саме вона на прохання брата очолила роботу організації.
Окрім того, відбулись виступи військових та волонтерів, які підтримали ініціативу Волинського і закликали спільноту доєднатись до заходів, запланованих фондом. Також, на відкритті фонду були присутні відомі українські блогери та ведучі — Андрій Бєдняков та Олексій Дурнєв, що прибули на захід позаяк особисто знайомі з Сергієм Волинським і також планують привернути увагу своїх глядачів до роботи благодійної організації.
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