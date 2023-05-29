У одній із кременчуцьких родин народилася 8 дитина

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У Кременчуці, у родині Кравченків народилася восьма дитина. Про це повідомили у пресслужбі лікарні «Правобережна».

— Вітаємо наших постійних пацієнтів — родину Кравченків — з народженням восьмої дитини! Бажаємо мирного неба, процвітання та щастя!

Все буде Україна! — йдеться у повідомленні.