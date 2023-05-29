Де у Горішніх Плавнях не буде світла з 30 травня по 1 червня
Сьогодні, 18:31
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Графік планових ремонтних робіт і перелік вулиць, на яких відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів
Найближчими днями у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
30 травня - з 8.00 до 17.00
- вул. Сковороди, 1А, 2-4;
- вул. Сонячна, 1-31, 2, 6-32;
- вул. Ясна, 18-24, 19-35.
31 травня - з 8.00 до 20.00
- вул. Шевченка 1, 2/12-10/15, 14/10-24, 7-25;
- вул. Перфільєва 1-5/1, 2-16, 18-40, 9-21;
- пров. Кірсти, 6-10, 3-13;
- пров. Карпенка, 1- 19, 4-12;
- пров. Зелений, 2-6, 3-11;
- пров. Дігтяря, 2-10, 3-11;
- пров. Мисливський, 1- 25, 2-16/3.
1 червня - з 8.00 до 17.00 (с. Келеберда)
- вул. Шевченка, 28/8, 38/13, 40/16, 46/5-56, 59-71, 60, 73- 81/5;
- вул. Перфільєва, 23/2-49/2, 42-98;
- пров. Марченко, 1, 2-6, 12-14, 7-9;
- пров. Береговий, 1, 2, 4, 7, 12, 14;
- пров. Рибальський, 3, 4, 5;
- пров. Торговий, 4, 6;
- пров. Визволителів, 1, 3, 2-6, 7, 12, 14;
- пров. Портовий, 1-7, 2-12, 11,17;
- пров. Переправи, 4-6, 3-9;
- вул.Козацька, 1-5, 2-8;
- пров. Флотський, 6, 8, 3.
1 червня - з 8.00 до 20.00
- просп. Героїв Дніпра, 13; 17/10;
- вул. Добровольского, 8;
- вул. Портова, 7.
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