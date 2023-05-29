Де у Горішніх Плавнях не буде світла з 30 травня по 1 червня

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 101

Графік планових ремонтних робіт і перелік вулиць, на яких відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів

Найближчими днями у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді. 30 травня - з 8.00 до 17.00 вул. Сковороди, 1А, 2-4;

вул. Сонячна, 1-31, 2, 6-32;

вул. Ясна, 18-24, 19-35. 31 травня - з 8.00 до 20.00 вул. Шевченка 1, 2/12-10/15, 14/10-24, 7-25;

вул. Перфільєва 1-5/1, 2-16, 18-40, 9-21;

пров. Кірсти, 6-10, 3-1 3;

3; пров. Карпенка, 1- 19, 4-12;

пров. Зелений, 2-6, 3-11;

пров. Дігтяря, 2-10, 3-11;

пров. Мисливський, 1- 25, 2-16/3. 1 червня - з 8.00 до 17.00 (с. Келеберда) вул. Шевченка, 28/8, 38/13, 40/16, 46/5-56, 59-71, 60, 73- 81/5;

вул. Перфільєва, 23/2-49/2, 42-98;

пров. Марченко, 1, 2-6, 12-14, 7-9;

пров. Береговий, 1, 2, 4, 7, 12, 14;

пров. Рибальський, 3, 4, 5;

пров. Торговий, 4, 6;

пров. Визволителів, 1, 3, 2-6, 7, 12, 14;

пров. Портовий, 1-7, 2-12, 11,17;

пров. Переправи, 4-6, 3-9;

вул.Козацька, 1-5, 2-8;

пров. Флотський, 6, 8, 3. 1 червня - з 8.00 до 20.00 просп. Героїв Дніпра, 13; 17/10;

вул. Добровольского, 8;

вул. Портова, 7.

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