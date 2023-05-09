У кременчуцькому ВПУ №7 облаштують укриття за 3,33 млн гривень

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Третього травня Вище професійне училище №7 Кременчука (ВПУ №7) уклало договір із ТОВ «Стоп» на поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття №1) Вищого професійного училища №7. Ціна угоди склала 3,33 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з опублікованим договором, підрядник до 31 травня 2023 року повинен виконати демонтажні роботи, улаштувати цементні стяжки, відштукатурити та пофарбувати поверхні.

Торги провели без аукціону. Зазначимо, що ВПУ №7 підпорядковане Міністерству освіти, тому кошти витрачатимуть не з міського бюджету.

ТОВ «Стоп» зареєстроване у Полтаві, займається будівництвом.

Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», ця ж фірма 25 квітня уклала договір із регіональним центр професійно-технічної освіти №1 (гуртожиток колишнього ПТУ №6 на Раківці) на поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття) у приміщенні центру. Ціна договору склала 4,4 млн гривень.



