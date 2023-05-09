У Бучі спортсмени з Кременчука виступили на чемпіонаті України

Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з фрі-файту, який відбувся у місті-герої Буча. Участь у змаганнях взяли близько 300 спортсменів з 16 областей України. Честь Полтавщини захищали спортсмени з Горішніх Плавнів, Лубен та Кременчука.
Спортсменів до змагань готували тренери Фролов Олексій Володимирович (Лубни) та Шемаров Володимир Миколайович (Кременчук, Горішні Плавні).
Окрім спортивної складової спортсмени прогулялись вулицями Бучі та завітали до Бучанського міського парку, розбавивши цікавими моментами своє прибування на Київщині. Також побачили наслідки ворожої агресії росії до України.
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