У Бучі спортсмени з Кременчука виступили на чемпіонаті України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 259

Кременчуцькі спортсмени виступили на чемпіонаті України з фрі-файту, який відбувся у місті-герої Буча. Участь у змаганнях взяли близько 300 спортсменів з 16 областей України. Честь Полтавщини захищали спортсмени з Горішніх Плавнів, Лубен та Кременчука.

До числа медалістів потрапили:

бронзові нагороди завоювали:

Травкін Тімур та Магденко Ігор (КМКДЮСШ ім. Кисельова, Кременчук)

Мохтан Сергій (Феррум, Горішні Плавні)

Чернета Святослав, Романовсткий Денис та Лесечко Владислав (КДЮСШ Лубни)

срібні нагороди здобули:

Петренко Ярослав та Гулій Нікіта (КМКДЮСШ ім. Кисельова, Кременчук)

золоті нагороди завоювали:

Фролов Богдан (КДЮСШ Лубни)

Короткий Владислав (КМКДЮСШ ім. Кисельова, Кременчук)

Кравченко Павло (Ферум, Горішні Плавні)

Спортсменів до змагань готували тренери Фролов Олексій Володимирович (Лубни) та Шемаров Володимир Миколайович (Кременчук, Горішні Плавні).

Окрім спортивної складової спортсмени прогулялись вулицями Бучі та завітали до Бучанського міського парку, розбавивши цікавими моментами своє прибування на Київщині. Також побачили наслідки ворожої агресії росії до України.