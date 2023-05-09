Розміри пенсій з інвалідності залежить від категорії пенсіонерів, причини та групи інвалідності

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 338

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій через інвалідність залежать від закону, за яким призначаються такі пенсії. У Пенсійному фонді України розрізняють три групи осіб, які отримують таку грошову виплату.

Так розмір «страхової» пенсії з інвалідності із солідарної системи, яка призначається за нормами закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

особам з інвалідністю I групи — 100 % пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи — 90 % пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи — 50 % пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності із солідарної системи складають:

для осіб з інвалідністю І групи — 2 300 грн;

для осіб, які не працюють, з інвалідністю II й III груп — 2 100 грн;

для осіб, які працюють, з інвалідністю II й III груп — 2 093 грн.

Розмір пенсії з інвалідності колишнім військовослужбовцям, які призначаються згідно з законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група — 100 % сум грошового забезпечення;

II група — 80 % сум грошового забезпечення;

III група — 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70 % сум грошового забезпечення;

II група — 60 % сум грошового забезпечення;

III група — 40 % сум грошового забезпечення.

При цьому мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути менше:

І група — 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (13 604,5 грн);

II група — 525% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 10 988,25 грн);

10 988,25 грн); III група — 360 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 7534,8 грн).

Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:

I група — 6840 грн;

II група — 5472 грн;

III групи — 4218 грн;

для дітей з інвалідністю — 4218 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж учасників ліквідації не може бути нижче: