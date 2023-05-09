Розміри пенсій з інвалідності залежить від категорії пенсіонерів, причини та групи інвалідності

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій через інвалідність залежать від закону, за яким призначаються такі пенсії. У Пенсійному фонді України розрізняють три групи осіб, які отримують таку грошову виплату.
Так розмір «страхової» пенсії з інвалідності із солідарної системи, яка призначається за нормами закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності із солідарної системи складають:
Розмір пенсії з інвалідності колишнім військовослужбовцям, які призначаються згідно з законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
При цьому мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути менше:
Пенсії з інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Розмір пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути меншим:
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж учасників ліквідації не може бути нижче:
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