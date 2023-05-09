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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві невідомий  під час покладання квітів до Меморіалу Слави побив журналістку

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 458 Коментарів: 2

Національна спілка журналістів Полтавщини подала звернення до поліції щодо побиття головної редакторки видання «Коло»  

У Полтаві невідомий чоловік штовхав та вдарив в обличчя журналістку, головну редакторку видання «Коло» Тетяну Цирульник. Інцидент стався сьогодні, 9 травня, біля Меморіалу солдатської слави під час покладання квітів. 

«Знову «відзначилася» Полтава георгіївська стрічка, ностальгірующіє по совку бабусі і дідусі, ну і вишенька на торті - побиття журналістки Тетяни Цирульник. Інцидент потрапив на відео колег, а тому встановити особу і притягти до відповідальності не повинно скласти особливої проблеми для правоохоронців», повідомив Євген Лопушинський, голова організації в Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України

Як повідомляє видання «Полтавщина», один з учасників акції покладання квітів прийшов із портретом свого батька. Присутня там журналістка назвала це російськими наративами, порівнявши з проросійською акцією Безсмертний полк. 

«Слиш, курва, й.. твою мать» каже невідомий чоловік на відео Тетяні Цирульник.

Чоловік спершу силою виштовхав журналістку з простору перед меморіалом, потім вдарив її по обличчю.

Відео опублікував автор проєкту «Свобода Слова» Віталій Скобельський, що також був присутнім на заході.  На місце викликали наряд патрульної поліції, який, своєю чергою, викликав слідчо-оперативну групу. 

  

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався із нашою колегою. Тетяна Цирульник повідомила, що зараз перебуває у поліції та обіцяла зв’язатися з нами пізніше.

Євген Лопушинський опублікував заяву, подану від НСЖУ до Національної поліції з проханням взяти справу під особистий контроль. 

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: скрін-шот відео
Теги: журналісти перешкоджання діяльності журналістів преса ЗМІ
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Коментарі: 2

163
vsio nadoelo:
Сьогодні, 14:59

За дело получила.


0 1
447
Andron777:
Сьогодні, 15:49

Цитата: vsio nadoelo

За дело получила.

А шо за дєло?wink


0 0

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