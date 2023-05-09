У Полтаві невідомий  під час покладання квітів до Меморіалу Слави побив журналістку

Національна спілка журналістів Полтавщини подала звернення до поліції щодо побиття головної редакторки видання «Коло»
У Полтаві невідомий чоловік штовхав та вдарив в обличчя журналістку, головну редакторку видання «Коло» Тетяну Цирульник. Інцидент стався сьогодні, 9 травня, біля Меморіалу солдатської слави під час покладання квітів.
Як повідомляє видання «Полтавщина», один з учасників акції покладання квітів прийшов із портретом свого батька. Присутня там журналістка назвала це російськими наративами, порівнявши з проросійською акцією Безсмертний полк.
Чоловік спершу силою виштовхав журналістку з простору перед меморіалом, потім вдарив її по обличчю.
Відео опублікував автор проєкту «Свобода Слова» Віталій Скобельський, що також був присутнім на заході. На місце викликали наряд патрульної поліції, який, своєю чергою, викликав слідчо-оперативну групу.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався із нашою колегою. Тетяна Цирульник повідомила, що зараз перебуває у поліції та обіцяла зв’язатися з нами пізніше.
Євген Лопушинський опублікував заяву, подану від НСЖУ до Національної поліції з проханням взяти справу під особистий контроль.
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