Кременчуцький льотний коледж придбає безпілотний авіаційний комплекс майже за 8 млн грн

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Також навчальний заклад отримає курс для інструкторів базового рівня та різне допоміжне обладнання

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх планує придбати за 7 846 821 грн безпілотний авіаційний комплекс FLIRT (або його еквівалент). Про це стало відомо з відкритих джерел – системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, коледж закупить:

БпЛА Cetus з камерою SONY Alpha А7RIV 61 Mp FullFrame, E-mount з обʼєктивом (дальність польоту – до 110 км);

БпЛА Arrow з камерою SONY UMC R10 20 Mp з обʼєктивом (дальність польоту – до 130 км);

БпЛА Iron (дальність польоту – до 80 км).

Тривалість польоту перших двох безпілотників – до 2 годин, останнього – до 75 хвилин.

За даними сайту Ukrainiam Military Pages, лінійку авіаційних безпілотних роботизованих комплексів розробила українська приватна компанія ABRIS Design Group.

БпЛА Flirt Cetus – це вузькоспеціалізований літак, призначений для високоточного аерографування великих територій. Стабілізована камера з повнокадровим датчиком у поєднанні з великою тривалістю польоту дозволяє захопити великі території за один рейс.

БпЛА Flirt Arrow – це легка модель, що запускається вручну, спеціально розроблена для аерографування, розвідки та відеоспостереження.

У військових цілях БпЛА Iron може використовуватися як ударний безпілотник, дрон-камікадзе або літак-мішень. Його конструкція, на відміну від двох інших дронів, виконана з тканини та металу, що робить його дуже дешевим, практичним та ремонтопридатним.

Також льотний коледж отримає курс для інструкторів базового рівня та різне допоміжне обладнання.