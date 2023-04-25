У Кременчуці за 4 млн гривень відремонтують укриття в гуртожитку училища

Вчора, 21:01 Переглядів: 263

Роботи проводитимуть у регіональному центрі професійно-технічної освіти №1 - це колишнє ПТУ №6

25 квітня регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 уклав із ТОВ «Стоп» договір на поточний ремонт з облаштуванням підвального приміщення (укриття) у приміщенні центру. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Мова йде про приміщення гуртожитку колишнього професійно-технічне училище № 6, що на вул. Республіканській, 87. Ціна договору склала 4,4 млн гривень.

Згідно з угодою, підрядник повинен улаштувати у цьому приміщенні стіни, стелі та підлоги, встановити дверні блоки, а також облаштувати систему вентиляції та електрики. Роботи мають бути завершені до 1 липня 2023 року.

Торги провели без аукціону.

ТОВ «Стоп» зареєстроване у Полтаві, займається будівництвом.

Зазначимо, що центр професійно-технічної освіти № 1 підпорядковане Міністерству освіти, тому кошти витрачатимуть не з міського бюджету.

Як виглядають укриття, які облаштовують у школах Кременчука