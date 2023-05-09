«Будемо «орків» годувати гарячими снарядами», — військовий з Кременчуччини, який пройшов навчання у Великій Британії

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 641

«Кременчуцький Телеграф» дізнався про особливості підготовки військових закордоном, настрої в українців, які пройшли підготовку та відео, що облетіло соцмережі

Українські захисники змогли не лише зупинити російську армію, а й звільнити частину українських земель. Відбиття стало можливим, зокрема, завдяки міжнародним тренуванням, які допомогли організувати країни-партнери. Загалом іноземні партнери допомогли з навчанням українських військових ще з початку російсько-української війни у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення процес підготовки вийшов на якісно новий рівень.

До 24 лютого 2022 року українські військові за підтримки НАТО проходили навчання у Великій Британії (операція «Orbital»), Канаді (операція «Unifier»), Литві, Латвії, Естонії та США.

Тренування за кордоном залежить від потреб в обороні від агресії російських окупантів. Насамперед це стосувалося підрозділів зенітно-ракетних військ та артилерії, а згодом опанування систем протиповітряної оборони, які нам надали країни-партнери. Отримуючи військову допомогу з боку партнерів, важливим елементом безпекової співпраці України є тренування ЗСУ з опанування новітньої техніки.

У Великій Британії військові опановують управління танками «Челленджер-2», в Німеччині — бронемашинами «Мардер», у США — танками «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

Наприклад, у Великобританії операцію «Orbital» діяла 7 років, з 2015 до 2022 року. Завдяки цій програмі 22 000 наших військових пройшли навчання під керівництвом британських інструкторів. У червні минулого року Велика Британія розпочала нову програму для новобранців ЗСУ — операція Interflex. Наразі 24 країни-члени ЄС запропонували навчальні модулі та персонал.

— Мені подобається те, як українські військові використовують та адаптують дрони для фіксування цілей. Ми також використовуємо їх, але я можу сказати, що українці на іншому, вищому рівні. І це точно те, що увесь світ має навчитися від української армії. Все, що ми просимо їх робити, вони роблять дуже наполегливо, навіть попри мовний бар'єр, обмежений час, за який ми маємо їх натренувати, та складність техніки. Наприклад, вони розгортають гармату швидше, ніж це робили мої солдати за той самий час. Ваші військові вражають, — процитувало Суспільне британського інструктора.

У Міністерстві оборони Британії відзначали, що навчальний курс, який базується на базовій підготовці піхоти у Великій Британії, проводиться впродовж 5 тижнів. Навчання охоплює поводження зі зброєю, особливостям бойових дій в так званій окопній війні та боях у місті, надання першої допомоги на полі бою, освоєння зразків техніки, тактику патрулювання та навчання норм права збройних конфліктів.

«Обмін досвідом на початку йшов важко, а потім працювали «на автоматі»

Одним з тих хто тренувався за кордоном — військовий з Кременчуччини. Військовий з позивним «Морячок» за короткий час навчився новітніми зразками військової техніки.

Воїн став на захист України з початку російсько-української війни у 2014 році. Й служив в українській армії до 2016 року. Пройшов Іловайський котел, побував у полоні, де зустрівся віч-на-віч з російською армією. Як тільки російські війська здійснили повномасштабний наступ — разом з побратимами стояв під стінами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат — авт.).

— До лав Збройних Сил України пішов добровольцем. Ще 24 лютого зранку прийшов до військкомату, як розпочався повномасштабний наступ. Пройшов медкомісію й сказали що зателефонують. Тепер я поруч з побратимами.

— Друже, розкажи, як тобі надійшла пропозиція навчатися за кордоном?

— Нам надійшла пропозиція навчатися в Англії. Нас вишукували й доклали, що буде набір й назвали кількість людей. Я виявив бажання з тими хлопцями, хто буде їхати, щоб подали у список. Ось так і прийшла нам пропозиція.

— На якій новітній техніці навчалися? Що було незвичним у вивченні новітньої техніки?

— Вчилися на САУ (самохідна артилерійська установка), тобто самохідна гаубиця на гусеничному ходу — на новітній техніці САУ АС-90. 155 мм.

З незвичного було те, що сама техніка — величезна. В середині у «башні» багато місця — «просторо». Ще багато електроніки й комп’ютер управління артилерійською системою й поворотом «башні». Й самі снаряди важчі.

— Скільки тривало навчання?

— Навчання тривало місяць. Навчалися з понеділка до суботи, з 8.00 до 16.00. Бувало, що затримувалися після стрільб, коли чистили стволи.

— Чи був мовний бар'єр у спілкуванні з інструкторами? Легко відбувався обмін досвідом?

— Викладали нам інструктори з Великої Британії. Був невеликий мовний бар’єр у спілкуванні, бо вони говорили англійською, а нам перекладали.

Обмін досвідом на початку йшов важко, але потім ми швидко схоплювали й працювали «на автоматі».

— Чи вдалося прогулятися у Британії? Подивитися якісь визначні місця?

— Так, нам вдалося двічі прогулятися. Нас вивозили автобусами, а потім нам наші перевізники показували та розказували місто. Побачили Стоунхендж й інші визначні місця.

— Який зараз настрой у хлопців перед виїздом на передові позиції й залучення до контрнаступу з визволення України?

— Настрій у мене та всіх хлопців бойовий. Будемо «орків» годувати гарячими снарядами. До тих пір, поки останній ворожий солдат чи офіцер покине територію України!

Британські військові вишикувались в шеренгу та віддали честь українським воїнам

Після навчання українських воїнів у Великій Британії соцмережі облетіло щемливе відео, де іноземні інструктори віддали шану нашим захисникам. Військовий з Кременчуцького району підтвердив, що цей жест від британців дуже зворушив.

Британські військові урочисто попрощались з бійцями Збройних Сил України, які завершили свої навчання на місцевих полігонах. На опублікованому одним з українських військових відео видно одразу кілька автобусів з українцями, які повертаються з навчань. Британські солдати вишикувалися вздовж дороги, віддаючи честь українським бійцям, які невдовзі поповнять лави Сили безпеки й оборони України. 8 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на збройні сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомив, що вишкіл у Великій Британії пройшли вже більш як 10 000 українських військових.