Подарували нам надію на майбутнє: у ВПУ №7 відкрили стенд з фото випускників, які загинули на війні

14 жовтня у Вищому професійному училищі №7 відкрили стенд з фотографіями та біографіями випускників цього навчального закладу, які загинули на російсько-українській війні. Стенд ВПУ №7 встановило за власні кошти.
18 бійців-випускників віддали життя за Україну, 10 з них – протягом 8 місяців повномасштабної війни. Першим пішов у вічність у 2014 році Антон Кирилов, йому ще не було 20 років. А першим у 2022 році помер Павло Кошелєв, якому виповнилося 20.
За словами директора ВПУ №7 Миколи Несена, галерею з портретами бійців спеціально розмістили навпроти дверей приймальної комісії, щоб абітурієнти, які приходитимуть, могли дізнатися про Героїв, котрі тут навчалися.
Голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков зауважив:
Але говорили й про хороше. Володимир Поляков розповів, що льотчик, який збивав дрони під Вінницею, – це випускник Кременчуцького військового ліцею Вадим Ворошилов. Він вижив і зараз знаходиться у шпиталі.
Наприкінці заходу присутні поклали квіти до стенда з портретами загиблих випускників та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер