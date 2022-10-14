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Кременчук, Воїни світла

Подарували нам надію на майбутнє: у ВПУ №7 відкрили стенд з фото випускників, які загинули на війні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 492

  

Серед загиблих багато молодих хлопців

14 жовтня у Вищому професійному училищі №7 відкрили стенд з фотографіями та біографіями випускників цього навчального закладу, які загинули на російсько-українській війні. Стенд ВПУ №7 встановило за власні кошти.

18 бійців-випускників віддали життя за Україну, 10 з них – протягом 8 місяців повномасштабної війни. Першим пішов у вічність у 2014 році Антон Кирилов, йому ще не було 20 років. А першим у 2022 році помер Павло Кошелєв, якому виповнилося 20.

За словами директора ВПУ №7 Миколи Несена, галерею з портретами бійців спеціально розмістили навпроти дверей приймальної комісії, щоб абітурієнти, які приходитимуть, могли дізнатися про Героїв, котрі тут навчалися.

- Деяких Героїв я особисто знав, навчався з Валерієм Тригубом та Олексієм Древалем. Двох учнів, які загинули на цій війні, я випустив – це Дмитро Покутний та Анатолій Кучеренко. Тому у моїй душі смуток, печаль, але ми повинні триматися, допомагати нашим воїнам і не зупинятися! – сказав старший майстер Олександр Попов.

Голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков зауважив:

- Наше училище займає перше місце у Кременчуці не тільки по волонтерській діяльності, а й, на жаль, за кількістю загиблих хлопців, які полягли, захищаючи нашу Україну. Зараз від свята (День захисника України – ред.) залишився тільки біль, яка пронизує державу, людей, які ховають своїх близьких. Я тільки зараз почав розуміти ветеранів Другої світової війни, які не святкували це свято. Я почав це розуміти, коли втратив своїх випускників, близьких...

Але говорили й про хороше. Володимир Поляков розповів, що льотчик, який збивав дрони під Вінницею, – це випускник Кременчуцького військового ліцею Вадим Ворошилов. Він вижив і зараз знаходиться у шпиталі.

Наприкінці заходу присутні поклали квіти до стенда з портретами загиблих випускників та вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ВПУ №7 воины света воїни світла стенд герої
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