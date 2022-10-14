Зареєструватися в БФ «Карітас Полтава» для отримання допомоги ВПО можна у Кременчуці з 17 жовтня

Реєстрація вимушених переселенців планувалась з 10-го жовтня, але була перенесена через масовані ракетні обстріли
З понеділка, 17-го жовтня, у Кременчуці проводитимуть реєстрацію вимушених переселенців для отримання фінансової допомоги від Благодійного фонду «Карітас Полтава». Реєстрація планувалась з 10-го жовтня, але була перенесена через масовані ракетні обстріли. Її проводитимуть протягом трьох днів — до 19 жовтня в Палаці культури «КрАЗ»
Про це ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Кременчуці та Кременчуцькому районі можуть зареєструватися у працівників БФ «Карітас Полтава» на отримання допомоги у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років.
Отримати таку допомогу зможуть ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Зареєструватися можуть не всі переселенці, а найбільш нужденні, хоча список таких категорій достатньо широкий.
Це, зокрема:
Для реєстрації в БФ «Карітас Полтава» потрібні наступні документи:
Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, 5-го жовтня розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер