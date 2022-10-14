Зареєструватися в БФ «Карітас Полтава» для отримання допомоги ВПО можна у Кременчуці з 17 жовтня

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 320

Реєстрація вимушених переселенців планувалась з 10-го жовтня, але була перенесена через масовані ракетні обстріли

З понеділка, 17-го жовтня, у Кременчуці проводитимуть реєстрацію вимушених переселенців для отримання фінансової допомоги від Благодійного фонду «Карітас Полтава». Реєстрація планувалась з 10-го жовтня, але була перенесена через масовані ракетні обстріли. Її проводитимуть протягом трьох днів — до 19 жовтня в Палаці культури «КрАЗ»

Про це ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Реєстрацію переселенців перенесли через ракетні обстріли та загрозу життю людей. Вона буде проводитись в Палаці культури «КрАЗ» з 17 до 19 жовтня з 9.00 до 16.00 за виключенням часу, коли оголошена повітряна тривога. Якщо не встигнуть за три дні – то терміни реєстрації будуть продовжені, — зазначив Олег Лєднік.

Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Кременчуці та Кременчуцькому районі можуть зареєструватися у працівників БФ «Карітас Полтава» на отримання допомоги у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років.

Отримати таку допомогу зможуть ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Зареєструватися можуть не всі переселенці, а найбільш нужденні, хоча список таких категорій достатньо широкий.

Це, зокрема:

ВПО, що втратили джерело доходу, або середній дохід на одну особу не перевищує 5400 грн;

особи з інвалідністю;

особи, які мають важке захворювання;

люди старше 60 років;

самотні матері (батьки) чи опікуни неповнолітніх дітей або недієздатних осіб;

багатодітні родини;

вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3-х років;

особи, які опинились у складних життєвих обставинах з підтверджуючими це документами.

Для реєстрації в БФ «Карітас Полтава» потрібні наступні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку про взяття на облік ВПО;

номер банківського рахунку IBAN;

будь-яка платіжка чи квитанція про сплату комунальних послуг за адресою реєстрації ВПО (вказана у довідці);

документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, довідки про інвалідність, медична довідка, свідоцтва про народження дітей...).

Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, 5-го жовтня розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.