У Кременчуці вимушені переселенці можуть отримати допомогу на оплату компослуг — 16200 грн

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 440

Цю суму з розрахунку на одне домогосподарство ВПО надає БФ «Карітас Полтава» завдяки підтримці американського народу

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані в Кременчуці чи інших громадах Кременчуцького району наступного тижня можуть отримати компенсацію витрат з оплати комунальних послуг або тверде паливо для опалення житла протягом опалювального періоду 2022-2023 років у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство.

Про це сьогодні на брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.

Він зазначає, що отримати таку допомогу зможуть ВПО, що прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Отже, ті вимушені переселенці, які отримали безоплатне житло від територіальних громад, претендувати на цю допомогу не можуть.

Варто зазначити, що критерії відбору переселенців для отримання допомоги доволі широкі й отримати гроші зможуть багато з них. Зокрема, право на отримання цієї допомоги мають родини ВПО, якщо хоча б один з членів домогосподарства є людиною з інвалідністю чи має важке захворювання, самотні люди віком старше 60 років, самотні матері (батьки) чи опікуни неповнолітніх дітей та недієздатних осіб, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з дітьми віком до 3-х років.

Додатковою умовою є те, щоб середній дохід на одного члена сім’ї отримувачів допомоги не перевищував 5400 грн на місяць за останні пів року.

Для отримання допомоги переселенці, що відповідають названим критеріям, мають показати документи, заповнити анкету та зареєструватися у програмі.

Для цього потрібні такі документи:

паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон;

ідентифікаційний код;

довідку про взяття на облік ВПО;

довідка про відкриття банківського рахунку IBAN;

будь-яку платіжку чи квитанцію про сплату комунальних послуг за адресою реєстрації ВПО (вказана у довідці);

документи, що підтверджують критерій вразливості (пенсійне посвідчення, довідки про інвалідність, медична довідка, свідоцтва про народження дітей...).

Підтвердити середній дохід (менш як 5400 грн) можна шляхом отримання довідки ОК-5 чи ОК-7 через додаток «ДІЯ», або іншим чином.

Подати заявку та зареєструватися за членів сім’ї ВПО може хтось один, який має мати для цього документи інших членів своєї родини (домогосподарства).

Ще одна умова для отримувачів цієї допомоги — заявник за останні 3 місяці не отримував грошову допомогу від інших неурядових організацій.

Реєстрація ВПО на виплату матеріальної допомоги здійснюватиметься з 10 по 14 жовтня в Кременчуці. Подати заявки на отримання допомоги можуть усі вимушені переселенці, що зареєстровані як ВПО на території Кременчуцького району.

Місце прийому переселенців та їх реєстрації на отримання допомоги буде визначено до п’ятниці. Попередньо це може бути палац культури «АвтоКрАЗ».

— Для проведення реєстрації до Кременчука з Полтави приїдуть близько 20 працівників благодійного фонду. Переселенцям, які пройдуть реєстрацію, кошти будуть надходити на банківську картку з початком опалювального сезону протягом 5 місяців. Гроші потрібно буде використати на оплату комунальних послуг — ми будемо намагатися це якось проконтролювати, — пояснив Ігор Журбенко.

За його словами БФ «Карітас» працює понад 100 років та має свої філії в 164 країнах світу. Його відділення у Полтаві працює з 2016 року. Фонд реалізує багато програм благодійної допомоги нужденним. Ця програма спрямована на допомогу тим вимушеним переселенцям, хто її найбільше потребують, а її надання стало можливим завдяки підтримці американського народу.