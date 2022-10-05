Кременчужан запрошують в інклюзивну секцію з футболу

В рамках програми «Так, я можу!», діти зможуть долучитися до безкоштовних спортивних тренувань. Всі вікові групи, якісний інвентар, мотиваційні подарунки та яскраві позафутбольні заходи — все це про оновлену можливість дозвілля для дітей з інвалідністю. У Кременчуці відкрили секцію за підтримки Parimatch Foundation.
Що потрібно для тренувань?
Запис дітей проводиться на постійній основі через приватні повідомлення координаторам проєкту — Денису Сухоруку та Максиму Миронюку. Телефони: 067-274-96-43 або 067-867-51-70.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер