Кременчужан запрошують в інклюзивну секцію з футболу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 0

В рамках програми «Так, я можу!», діти зможуть долучитися до безкоштовних спортивних тренувань. Всі вікові групи, якісний інвентар, мотиваційні подарунки та яскраві позафутбольні заходи — все це про оновлену можливість дозвілля для дітей з інвалідністю. У Кременчуці відкрили секцію за підтримки Parimatch Foundation.

Що потрібно для тренувань?

Гарний настрій

Бажання займатися

Запис дітей проводиться на постійній основі через приватні повідомлення координаторам проєкту — Денису Сухоруку та Максиму Миронюку. Телефони: 067-274-96-43 або 067-867-51-70.