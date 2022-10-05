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Кременчук, Бізнес/Робота, Україна, Світ

Восьмий місяць в Україні можна не сплачувати ЄСВ за себе

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 109

 

Але тоді й страховий стаж не нараховуватиметься

З 1 березня цього року фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств можуть не сплачувати за себе єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але це впливає на зарахування страхового стажу. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській обл.

Згідно з приписами п.919 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464), тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

При цьому положення абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

Разом з цим такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 ЄСВ не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

- Відповідно до ст. 9 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством, — зазначили у ГУ ДПС у Полтавській області.

Таким чином, застосування або незастосування положень п. 919 роз. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 є правом зазначених платників ЄСВ, а отже, не позбавляє таких осіб можливості сплачувати єдиний внесок за себе в терміни, визначені законодавством, та зазначати суми такого єдиного внеску в декларації, що, зокрема, є передумовами для зарахування страхового стажу.

Простими словами, якщо не сплачувати ЄСВ, то й страховий стаж не нараховуватиметься.

Нагадуємо, з 1 жовтня в Україні збільшується розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Раніше ми писали, що за 9 місяців Полтавщина принесла понад 7 млрд грн з ЄСВ.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЄСВ ФОП податки ГУ ДПІ у Полтавській обл страховий стаж
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