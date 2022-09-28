Для підприємців з 1 жовтня збільшується розмір єдиного внеску

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З 1 жовтня в Україні збільшується розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). У Пенсійному фонді нагадують, що збільшення пов'язане зі збільшенням розміру мінімальної зарплати, яка становитиме 6700 гривень. Єдиний внесок, що сплачують підприємці, нараховується щомісячно за ставкою 22% від «мінімалки». Таким чином з 1 жовтня мінімальний страховий внесок становитиме 1 474 грн (6700 х 22%), а максимальна база для нарахування ЄСВ досягне 100 500 грн.

У Пенсійному фонді рекомендують підприємцям своєчасно сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подавати звітність до податкових органів.

Контролювати сплату єдиного внеску, період загального страхового стажу за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП) можна через вебпортал Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, згідно з проєктом Держбюджету на 2023 рік розмір мінімальної зарплати (а відповідно й розмір ЄСВ) підвищувати не планують.