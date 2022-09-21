За 9 місяців Полтавщина принесла понад 7 млрд грн з ЄСВ

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 169

Це на понад 1,5 млрд грн більше, ніж минулого року

На Полтавщині надходження з єдиного внеску з початку року склали більш ніж 7 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській обл.

— Завдяки відповідальній позиції легального бізнесу в поточному році роботодавці Полтавщини спрямували до державних цільових фондів 7 млрд 200,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, — доповів Андрій Якименко, начальник ГУ ДПС у Полтавській обл.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного внеску у 2022 році зросли на суму 1 млрд 69,7 млн грн (17,4%).

Нагадуємо, що надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових.



