За 9 місяців Полтавщина принесла понад 7 млрд грн з ЄСВ

На Полтавщині надходження з єдиного внеску з початку року склали більш ніж 7 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській обл.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного внеску у 2022 році зросли на суму 1 млрд 69,7 млн грн (17,4%).
Нагадуємо, що надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер