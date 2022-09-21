Борис Сердюк представить містянам краєвиди Кременчука, Дніпра, Карпат і морські пейзажі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

У галереї Юзефович можна буде побачити нові роботи митця останніх років

За традицією напередодні Дня міста в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається нова виставка. Цього року кременчуцький художник, член Національної спілки художників України, Борис Сердюк презентує виставку графіки, відкриття якої відбудеться 23 вересня о 14.00. Про це повідомили у фейсбуці галереї.

До експозиції увійшли 40 акварельних і пастельних робіт, переважна частина з яких написана за останні два роки й вперше представлені кременчуцьким глядачам.

Це дуже різнопланові твори – враження художника від місць, де він побував. Серед них мальовничі куточки Кременчука і краєвиди Дніпра, міські та морські пейзажі, велич Карпатських гір та затишні українські села. Виставка яскрава і різнобарвна.

Адреса галереї: м. Кременчук, вул. Космічна, 9. Вона працює з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок, середа.