Борис Сердюк представить містянам краєвиди Кременчука, Дніпра, Карпат і морські пейзажі 

За традицією напередодні Дня міста в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається нова виставка. Цього року кременчуцький художник, член Національної спілки художників України, Борис Сердюк презентує виставку графіки, відкриття якої відбудеться 23 вересня о 14.00. Про це повідомили у фейсбуці галереї.
До експозиції увійшли 40 акварельних і пастельних робіт, переважна частина з яких написана за останні два роки й вперше представлені кременчуцьким глядачам.
Це дуже різнопланові твори – враження художника від місць, де він побував. Серед них мальовничі куточки Кременчука і краєвиди Дніпра, міські та морські пейзажі, велич Карпатських гір та затишні українські села. Виставка яскрава і різнобарвна.
Адреса галереї: м. Кременчук, вул. Космічна, 9. Вона працює з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок, середа.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер