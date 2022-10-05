Полтавщина отримала від ЮНІСЕФ майже 30 тисяч доз вакцин від поліомієліту

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 137

Але ця гуманітарна допомога не покриває потреб області

Нещодавно ми писали, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в якості гуманітарної допомоги доставив в Україну 600 000 доз оральної вакцини від поліомієліту (ОПВ) та 99 720 доз інактивованої (ІПВ). Тоді Міністерство охорони здоров'я прозвітувало, що вакцини розподілені по регіонах, але інформацію про те, скільки доз цих вакцин завезли на Полтавщину, у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Кременчуцький ТелеграфЪ отримав відповідь на інформаційний запит від Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, з якого виходить, що Полтавська обл. отримала 14 200 доз оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ) та 15 700 доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ).

Варто зауважити, що на сьогодні потреба у вакцинах ОПВ задоволена на 61%, а ІПВ — на 87%.

Виробник оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ) — Sanofi Paster, Франція. Термін придатності — до 31.05.2024 р.

Виробник інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) — Bilthoven Biologicals B.V., Нідерланди. Термін придатності — до 20.12.2024 р.

Станом на 4 жовтня вакцини від ЮНІСЕФ знаходяться на складі у Полтаві.

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