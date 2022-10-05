Дівчат запрошують до тренувань з футболу у Кременчуці

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 191

Футбольна академія «Ягуар» відкрила групу для дівчат, які бажають займатися футболом у Кременчуці.

— Інтерес до футболу у нашої тендітної половини зростає, саме тому проєкт «Ягуар Girls» бере на себе відповідальність задовольнити цей попит та дати усім бажаючим спробувати себе у спорті 1 у світі. Для запису звертайтесь за телефоном на фото та у приватні повідомлення! Обмеження по віку не має, — йдеться у повідомленні.

Запис дітей проводиться на постійній основі через приватні повідомлення координаторам проєкту — Денису Сухоруку та Максиму Миронюку. Телефони: 067-274-96-43 або 067-867-51-70.