У селі на Кременчуччині зникла жінка з малолітнім сином – поліцейські знайшли її за годину

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 5 жовтня надійшла інформація про зникнення 34-річної мешканки одного із сіл Кременчуцького району та її 6-річного сина. Поліцейські одразу розпочали пошуки зниклих.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Наразі обставини події з’ясовують поліцейські відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер