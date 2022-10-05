У селі на Кременчуччині зникла жінка з малолітнім сином – поліцейські знайшли її за годину

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Наразі з жінкою та дитиною все добре

До відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 5 жовтня надійшла інформація про зникнення 34-річної мешканки одного із сіл Кременчуцького району та її 6-річного сина. Поліцейські одразу розпочали пошуки зниклих.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

— Отримавши інформацію про зникнення матері із сином на їх пошуки негайно було орієнтовано наряди поліції Кременчуцького райуправління поліції. Протягом години місцеперебування розшукуваних було встановлено. Вони перебувають в місті Кременчук у знайомих. З жінкою та дитиною все добре, — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини події з’ясовують поліцейські відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції.