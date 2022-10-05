Як кременчужанам самостійно сформувати рахунок за газ та передати показники лічильників

Для зручності своїх клієнтів ГК «Нафтогаз України» випустила відеоінструкцію з формування рахунків за газ і передачі показників газових лічильників. Про це повідомили у пресслужбі газопостачальної компанії.
Для формування рахунків «Нафтогаз України» використовує дані, які отримує від операторів газорозподільної мережі (облгазів/міськгазів), адже за облік газу несуть відповідальність саме оператори ГРМ. Працівники цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.
Щоб нарахування за спожитий газ у платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця вашому оператору ГРМ (облгазу/міськгазу) одним зі способів:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер