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Кременчук, Споживач

Як кременчужанам самостійно сформувати рахунок за газ та передати показники лічильників

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 327

 

Відеоінструкція від ГК «Нафтогаз України»

Для зручності своїх клієнтів ГК «Нафтогаз України» випустила відеоінструкцію з формування рахунків за газ і передачі показників газових лічильників. Про це повідомили у пресслужбі газопостачальної компанії.

Для формування рахунків «Нафтогаз України» використовує дані, які отримує від операторів газорозподільної мережі (облгазів/міськгазів), адже за облік газу несуть відповідальність саме оператори ГРМ. Працівники цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

Щоб нарахування за спожитий газ у платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця вашому оператору ГРМ (облгазу/міськгазу) одним зі способів:

  • на сайті вашого оператора ГРМ (облгазу/міськгазу);
  • у чатботі вашого оператора ГРМ (облгазу/міськгазу);
  • зателефонувавши до контакт-центру вашого оператора ГРМ (облгазу/міськгазу).

Раніше ми писали про те, як кременчужанам оплатити комунальні послуги у мобільних застосунках.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Нафтогаз України рахунки показники лічильника рахунок інструкція алгоритм оператор ГРМ
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