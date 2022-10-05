На Полтавщині знайшли тіло безвісти зниклого Віктора Хренова - поліція з’ясовує обставини смерті

На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті Віктора Хренова, якого вважали безвісти зниклим.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Тіло 71-річного Віктора Хренова виявили 4 жовтня, близько 17.00, співробітники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Гребінка) Лубенського райвідділу поліції. Чоловіка без ознак життя було знайдено неподалік села Кулаженці, Гребінківської тергромади, що на Лубенщині.
Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, що безвісно зниклий Хренов Віктор Сергійович, 1950 року народження, розшукувався Лубенським районним відділом поліції. Він 16 вересня пішов з місця постійного проживання у селі Кулаженці Гребінківської громади Лубенського району й назад не повернувся.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер