На Полтавщині знайшли тіло безвісти зниклого Віктора Хренова - поліція з’ясовує обставини смерті

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 281

Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

На Полтавщині поліція з’ясовує обставини смерті Віктора Хренова, якого вважали безвісти зниклим.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Тіло 71-річного Віктора Хренова виявили 4 жовтня, близько 17.00, співробітники сектору поліцейської діяльності №1 (м. Гребінка) Лубенського райвідділу поліції. Чоловіка без ознак життя було знайдено неподалік села Кулаженці, Гребінківської тергромади, що на Лубенщині.

Наразі тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, що безвісно зниклий Хренов Віктор Сергійович, 1950 року народження, розшукувався Лубенським районним відділом поліції. Він 16 вересня пішов з місця постійного проживання у селі Кулаженці Гребінківської громади Лубенського району й назад не повернувся.