У Кременчуці стартував набір на проєкт «МедіаСфера для молоді»

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 68

Місцеву молодь та ВПО запрошують навчитися робити круті пости, фотографії та відео для соцмереж

У Кременчуці триває набір на проєкт «МедіаСфера для молоді», під час якого кременчужан і гостей міста віком від 14 до 25 років навчатимуть робити круті тексти та фото для соцмереж, а також знімати цікаві та актуальні відео.

Як повідомили у Молодіжному Парламенті Кременчука, участь у проєкті безоплатна.

Заповнити анкету можна до 21 жовтня за посиланням.

До участі у проєкті будуть запрошені 30 учасників, які проживають або навчаються у Кременчуці, для яких заплановані цікаві та змістовні заняття з 25 жовтня до 22 листопада вівторками (16.00-18.30) і суботами (10.30-14.30).

Раніше ми писали, що молодь Кременчука та ВПО запрошують на третій потік онлайнового проєкту «Єдина Україна».