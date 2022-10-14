На Миргородщині помер водій вантажівки

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Він раптово виїхав за межі проїжджої частини та зупинився

14 жовтня близько 9.20 у селі Воронянщина Миргородського району сталася аварія за участю вантажівки. Про це інформує слідче управління ГУНП.

Отримавши інформацію про ДТП, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. При огляді вантажного автомобіля КАМАЗ поліцейські побачили в кабіні мертвого 61-річного чоловіка, мешканця Миргородського району.

За попередньою версією слідства, водій, керуючи вантажівкою КАМАЗ, раптово виїхав за межі проїжджої частини дороги та зупинився. Для встановлення точної причини смерті чоловіка його тіло направили на судову експертизу.

Наразі слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюють слідчі.