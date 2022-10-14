На закупівлю «Калію йодиду» з бюджету Кременчука виділили 1,11 млн гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 207

Департамент охорони здоров’я зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,11 млн гривень на придбання «Калію йодиду». Відповідне рішення виконкому затвердила сесія Кременчуцької міської ради 13 жовтня, документ є у розпорядженні редакції.

Кошти департамент розподілить між центрами первинної меддопомоги (ЦПМСД) №№1, 2 та 3.

Раніше «ТелеграфЪ» повідомляв новини, що з 5 жовтня у Кременчуці почали видавати «Калію йодид». Дорослим — у «єдиному вікні», а дітям — у сімейних лікарів. Препарат можна отримати для себе та членів родини у своїй амбулаторії. Для цього потрібно пред'явити декларацію із сімейним лікарем і паспорт. Таблетки видають від 9.00 до 17.40 під розпис.

Нагадаємо, прийом «Калію йодиду» застосовується при радіаційній загрозі лише після офіційного оповіщення в засобах масової інформації.

Отримати «Калію йодид» у комунальних закладах охорони здоров'я можуть УСІ кременчужани та ВПО