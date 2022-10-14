На закупівлю «Калію йодиду» з бюджету Кременчука виділили 1,11 млн гривень

Департамент охорони здоров’я зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,11 млн гривень на придбання «Калію йодиду». Відповідне рішення виконкому затвердила сесія Кременчуцької міської ради 13 жовтня, документ є у розпорядженні редакції.
Кошти департамент розподілить між центрами первинної меддопомоги (ЦПМСД) №№1, 2 та 3.
Раніше «ТелеграфЪ» повідомляв новини, що з 5 жовтня у Кременчуці почали видавати «Калію йодид». Дорослим — у «єдиному вікні», а дітям — у сімейних лікарів. Препарат можна отримати для себе та членів родини у своїй амбулаторії. Для цього потрібно пред'явити декларацію із сімейним лікарем і паспорт. Таблетки видають від 9.00 до 17.40 під розпис.
Нагадаємо, прийом «Калію йодиду» застосовується при радіаційній загрозі лише після офіційного оповіщення в засобах масової інформації.
Отримати «Калію йодид» у комунальних закладах охорони здоров'я можуть УСІ кременчужани та ВПО
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер