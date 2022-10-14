У Кременчуці кіт застряг на газовій трубі

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14 жовтня близько 10.00 на вулиці Небесної сотні, буд.27 ДСНСники рятували кота, який застряг на газовій трубі житлового будинку.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальників викликала кременчужанка і розповіла, що на рівні 2-го поверху сидить її кіт і не може самостійно злізти.

За допомогою триколінчатої драбини надзвичайники зняли пухнастика з газової труби та передали власниці.