У Кременчуці кіт застряг на газовій трубі

14 жовтня близько 10.00 на вулиці Небесної сотні, буд.27 ДСНСники рятували кота, який застряг на газовій трубі житлового будинку.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальників викликала кременчужанка і розповіла, що на рівні 2-го поверху сидить її кіт і не може самостійно злізти.
За допомогою триколінчатої драбини надзвичайники зняли пухнастика з газової труби та передали власниці.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер