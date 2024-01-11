Понад мільйон євро для Вищого професійного училища №7 виділив німецький банк розвитку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 226 Коментарів: 1

Кошти підуть на ремонт даху та модернізацію приміщень. До кінця лютого на інвестиційні кошти закуплять сучасні верстати

Понад мільйон євро для Вищого професійного училища №7 виділив німецький банк розвитку KfW. Як розповів директор ВПУ № 7 Микола Несен, виділені кошти вдалося отримати в рамках проєкту EU4Skills (Проєкт EU4Skills — це спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в України, — ред.).

В рамках проєкту училище отримало 1 мільйон 200 тисяч євро.

— Був проведений тендер українським фондом соціальних інвестицій, і в училищі здійснюється капремонт покрівель з утепленням та термомодернізацією навчально-виробничих майстерень — 2700 м². Термомодернізація самих майстерень і поставка металорізального обладнання, — каже Микола Несен.

Також, за його словами, до кінця лютого має надійти 17 сучасних верстатів, 12 з них фрезерні верстати, 3 токарні верстати, волоконний лазер і плоскошліфувальний верстат.

Нагадаємо, раніше викладач ВПУ № 7 поскаржився «Кременчуцькому Телеграфу» та у правоохоронні органи на «примусові благодійні внески» в училищі.