Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 194

 
У секції «Психологія» виборола І місце, а у секції «Англійська мова» — II місце

Учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Марія Плахотна сталася переможницею обласного етапу конкурсу-захисту МАН одразу у двох секціях (секція «Психологія», І місце — науковий керівник, доктор філософських наук, професор Геннадій Москалик; секція «Англійська мова» — II місце). Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Крім того, Марія нагороджена Почесною відзнакою за екологічний проєкт «Фітоіндикація водних екосистем» у конкурсі «Екогеній» від Малої академії наук.

 

У квітні 2023 року Марія була учасницею IV Міжнародної наукової-практичної конференції «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища для досягнення цілей сталого розвитку в умовах невизначеності».

Марія має активну життєву позицію: волонтерка Всеукраїнського громадського обʼєднання «Жіноча Ліга» та учасниця Всеукраїнського молодіжного форуму єдності «Ми єдині». Також вона фіналістка програми «Ukrainian Leadership and Technology Academy», президентська стипендіатка 2023 року, переможниця Всеукраїнської олімпіади з екології.

Поряд із нею по життю — її науковий керівник, Президент наукових товариств МАН Кременчука, завідувачка Кременчуцької філії Полтавської обласної МАН, учитель хімії Олена Броніславівна Сьомик.

Нагадаємо, коли Марія дізналася, що отримала президентську стипендію, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з дівчиною та з іншими призерами, які також отримали президентську стипендію.

ПО ТЕМІ:
0
Автор: Дарія Згура
Теги: переможниця МАН олімпіада стипендія Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх