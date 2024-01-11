Кременчуцька ліцеїстка Марія Плахотна стала переможницею МАНу одразу у двох секціях

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У секції «Психологія» виборола І місце, а у секції «Англійська мова» — II місце

Учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст» Марія Плахотна сталася переможницею обласного етапу конкурсу-захисту МАН одразу у двох секціях (секція «Психологія», І місце — науковий керівник, доктор філософських наук, професор Геннадій Москалик; секція «Англійська мова» — II місце). Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Крім того, Марія нагороджена Почесною відзнакою за екологічний проєкт «Фітоіндикація водних екосистем» у конкурсі «Екогеній» від Малої академії наук.

У квітні 2023 року Марія була учасницею IV Міжнародної наукової-практичної конференції «Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища для досягнення цілей сталого розвитку в умовах невизначеності».

Марія має активну життєву позицію: волонтерка Всеукраїнського громадського обʼєднання «Жіноча Ліга» та учасниця Всеукраїнського молодіжного форуму єдності «Ми єдині». Також вона фіналістка програми «Ukrainian Leadership and Technology Academy», президентська стипендіатка 2023 року, переможниця Всеукраїнської олімпіади з екології.

Поряд із нею по життю — її науковий керівник, Президент наукових товариств МАН Кременчука, завідувачка Кременчуцької філії Полтавської обласної МАН, учитель хімії Олена Броніславівна Сьомик.

Нагадаємо, коли Марія дізналася, що отримала президентську стипендію, «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з дівчиною та з іншими призерами, які також отримали президентську стипендію.