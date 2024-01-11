Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Облив бензином та погрожував підпалити: на Полтавщині чоловік намагався вбити свою співмешканку

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 202

 

Поліція з'ясовує причини та обставини події

10 січня близько 22.00 у селі Кашубівка Терешківської громади на Полтавщині 60-річний чоловік намагався підпалити свою 40-річну співмешканку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Жінка сама звернулася до поліції та повідомила, що співмешканець облив бензином її та підлогу у будинку та погрожував підпалити. 

Правоохоронці виїхали на місце події та встигли запобігти підпалу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, нещодавно аналогічна ситуація сталася у селі Великі Сорочинці на Полтавщині. 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував її підпалити.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрінформ
Теги: Полтавщина поліція Полтавщини погрози підпал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх