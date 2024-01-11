Облив бензином та погрожував підпалити: на Полтавщині чоловік намагався вбити свою співмешканку

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10 січня близько 22.00 у селі Кашубівка Терешківської громади на Полтавщині 60-річний чоловік намагався підпалити свою 40-річну співмешканку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Жінка сама звернулася до поліції та повідомила, що співмешканець облив бензином її та підлогу у будинку та погрожував підпалити.

Правоохоронці виїхали на місце події та встигли запобігти підпалу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, нещодавно аналогічна ситуація сталася у селі Великі Сорочинці на Полтавщині. 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував її підпалити.