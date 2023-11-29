Допит свідків та дослідження доказів: відбулося чергове судове засідання щодо смертельної ДТП на Раківці

28 листопада у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
Смертельна ДТП на Раківці: водій був під наркотиками
Це судове засідання розділилося на дві частини: допит свідків та дослідження доказів. Цього разу на суд зʼявилися 4 свідків ДТП, які розповіли про те, що бачили та чули в момент ДТП. На початку судового засідання усіх свідків відправили у коридор та запрошували до зали суду по черзі.
Першим свідком був 15-річний хлопець, який прийшов до суду в супроводі матері.
Другим свідком був чоловік. Він розповів, що на момент ДТП стояв на зупинці громадського транспорту «Вагонобудівний завод» за 10 метрів від пішохідного переходу, по якому йшли троє хлопців.
Третім свідком була жінка. Вона розповіла, що за секунду до ДТП йшла з дитиною та побачила перед собою пішохідний перехід, по якому йшли двоє хлопців.
В цей час жінка була приблизно за 50 метрів від місця аварії. Вона почала викликати екстрену медичну допомогу та пішла на місце ДТП.
Четвертим свідком був чоловік, який розповів, що того вечора проводжав дитину на маршрутку. Тоді він бачив, як через дорогу переходили двоє хлопців, далі на них наїхала машина. Після цього він швидко завів доньку в маршрутку, аби вона того жаху не побачила, а сам пішов на місце ДТП.
Тоді Яна Клепач (мама Давида Клепача) запитала у свідка чи бачив він пасажирів та, чи був у тому автомобілі алкоголь.
Далі судове засідання продовжилося дослідженням доказів.
Спочатку суддя зачитала протокол слідчого експерименту та характеристику Віктора Шаблія з університету, де він навчається та з Кременчуцького добровольчого куреня. В університеті йому дали позитивну характеристику, а ось з Кременчуцького добровольчого куреня, як виявилося, його відрахували за невиконання обовʼязків.
Далі суддя оглянула два відеозаписи. З розташованої поруч АЗС «Барс» та з Кременчуцького вагонобудівного заводу.
На обох відеозаписах видно автомобіль, який їде з великою швидкістю, інших подробиць на відео не було. Тож адвокат обвинуваченого Віктора Шаблія зазначив, що на відео не видно, що саме це авто належить обвинуваченому та, що саме цей автомобіль скоїв ДТП.
Після цього суддя дослідила письмові докази по справі та завершила судове засідання. Наступне засідання відбудеться у вівторок 5 грудня, о 13.00. На ньому суд продовжить слухати інших свідків.
Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно. Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися. Третє було перенесене на 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання. На тому судовому засіданні Віктору Шаблію продовжили тримання під вартою ще на 60 діб. А на четвертому засіданні, яке було 20 листопада суд заслухав яким був той роковий день для мам двох хлопців, які загинули в ДТП на Раківці.
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