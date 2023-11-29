Допит свідків та дослідження доказів: відбулося чергове судове засідання щодо смертельної ДТП на Раківці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 314

28 листопада у Крюківському районному суді відбулося чергове засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

Смертельна ДТП на Раківці: водій був під наркотиками



Це судове засідання розділилося на дві частини: допит свідків та дослідження доказів. Цього разу на суд зʼявилися 4 свідків ДТП, які розповіли про те, що бачили та чули в момент ДТП. На початку судового засідання усіх свідків відправили у коридор та запрошували до зали суду по черзі.

Свідки



Першим свідком був 15-річний хлопець, який прийшов до суду в супроводі матері.

— Я стояв десь за 120 метрів від пішохідного переходу, де сталася ДТП. Того вечора була тепла суха погода, сутінки, але вуличне освітлення було хорошим. Світлофор показував зелений сигнал для пішоходів. Далі я побачив, як троє хлопців переходили дорогу у встановленому місці, а потім двох хлопців збив автомобіль. Далі почув гальмування шин. Потім побачив, що в одного була розбита голова та текла кров, а іншого я не бачив. Далі автомобіль ще прокотився 30 метрів та зупинився, — говорить неповнолітній свідок.

Другим свідком був чоловік. Він розповів, що на момент ДТП стояв на зупинці громадського транспорту «Вагонобудівний завод» за 10 метрів від пішохідного переходу, по якому йшли троє хлопців.

— Було хороше освітлення, пішоходам залишалося дійти 1,5-2 метри, почувся спочатку шум авто, потім зʼявився автомобіль та на зустрічній смузі руху на дорозі автомобіль збив двох хлопців. Після цього авто зупинилося на перехресті. Він тоді їхав зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Пасажирів автомобіля та водія я не бачив. А тіла хлопців бачив здалеку. Одне було біля світлофора, а інше — там, де зупинилося авто. Після цього приїхала «швидка», — говорить другий свідок.

Третім свідком була жінка. Вона розповіла, що за секунду до ДТП йшла з дитиною та побачила перед собою пішохідний перехід, по якому йшли двоє хлопців.

— На той час вже було темно, але освітлення вулиці було хорошим. Світлофор працював у режимі жовтого миготіння. Далі почувся шум, це була Audi. Коли авто наближалося, хлопці почали добігати пішохідний перехід. Але на зустрічній смузі руху автомобіль їх збив. Виїзд на зустрічну міг бути незворотнім, адже автомобіль не міг інакше здійснити поворот, як того вимагала дорога, оскільки їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину. Я бачила зіткнення, але через габарити авто я бачила лише, як тіла розлітаються.

В цей час жінка була приблизно за 50 метрів від місця аварії. Вона почала викликати екстрену медичну допомогу та пішла на місце ДТП.

— Там я побачила, що лежать двоє хлопців. У автомобіля було пошкоджене дзеркало, лобове скло та передній бампер. Біля нього стояв обвинувачений — Віктор Шаблій, якого згодом посадили в автомобіль поліції та увезли. Чи був він за кермом у момент зіткнення та пасажирів його машини я не бачила, але всі двері були відчинені. Я впевнена, що він усе бачив і звуку гальмування я не чула. За день до ДТП я бачила Шаблія в цій машині, — говорить третій свідок.

Четвертим свідком був чоловік, який розповів, що того вечора проводжав дитину на маршрутку. Тоді він бачив, як через дорогу переходили двоє хлопців, далі на них наїхала машина. Після цього він швидко завів доньку в маршрутку, аби вона того жаху не побачила, а сам пішов на місце ДТП.

— Після зіткнення, автомобіль зупинився приблизно за 15 метрів. Я бачив водія, це був Віктор Шаблій. Одразу після ДТП він пішов у бік зупинки громадського транспорту, комусь телефонувати, — говорить свідок.

Тоді Яна Клепач (мама Давида Клепача) запитала у свідка чи бачив він пасажирів та, чи був у тому автомобілі алкоголь.

— Бачив, вони усі розбіглися в різні сторони. А алкоголю в машині було повно, — відповів свідок.

Докази

Далі судове засідання продовжилося дослідженням доказів.

Спочатку суддя зачитала протокол слідчого експерименту та характеристику Віктора Шаблія з університету, де він навчається та з Кременчуцького добровольчого куреня. В університеті йому дали позитивну характеристику, а ось з Кременчуцького добровольчого куреня, як виявилося, його відрахували за невиконання обовʼязків.

Далі суддя оглянула два відеозаписи. З розташованої поруч АЗС «Барс» та з Кременчуцького вагонобудівного заводу.

На обох відеозаписах видно автомобіль, який їде з великою швидкістю, інших подробиць на відео не було. Тож адвокат обвинуваченого Віктора Шаблія зазначив, що на відео не видно, що саме це авто належить обвинуваченому та, що саме цей автомобіль скоїв ДТП.

Після цього суддя дослідила письмові докази по справі та завершила судове засідання. Наступне засідання відбудеться у вівторок 5 грудня, о 13.00. На ньому суд продовжить слухати інших свідків.

Нагадаємо, що на першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно. Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися. Третє було перенесене на 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання. На тому судовому засіданні Віктору Шаблію продовжили тримання під вартою ще на 60 діб. А на четвертому засіданні, яке було 20 листопада суд заслухав яким був той роковий день для мам двох хлопців, які загинули в ДТП на Раківці.