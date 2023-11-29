Внаслідок пожежі в Полтаві загинув чоловік

Ввечері 28 листопада у приватному господарстві в Полтаві внаслідок пожежі загинув 66-річний чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 29 листопада.
Правоохоронці встановили, що чоловік був власником оселі, де сталась пожежа. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Обставини та причини загибелі чоловіка з’ясовує слідство.
Нагадаємо, у пожежі в Кобеляках знайшли тіло чоловіка.
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