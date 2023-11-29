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Запекла боротьба під снігом: у Кременчуці відбувся футбольний турнір Kremin Cup

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 113

 

Також футболісти «Кремінь» 2008 показали відмінні результати на Всеукраїнському конкурсі з української мови

Цими вихідними у Кременчуці відбувся турнір Kremin Cup серед гравців 2008 року народження. На стадіоні «Кремінь-Арена» зібралися 4 команди високого рівня: «Кремінь», запорізький «Металург», «Олександрія» та харківський «Металіст». 

Заступник директора та тренер «Кременя» Антон Диндіков зауважив, що турнір провели задля додаткового отримання ігрової практики.

— Ідея турніру заключалася в тому, що у чемпіонаті Україні, у зонах де ми граємо, — небагато команд. У зоні, де граємо з «Олександрією», ми провели лише по 6 ігор, а «Металург» із «Металістом» зіграли по 7 ігор. Зазвичай за перше коло ми граємо 10-11 ігор. Тому вирішили провести такий короткочасний турнір. Запросили команди досить високого рівня. «Металург» йде на 1 місці у своїй зоні, а «Металіст» — на 3. Ми у своїй зоні йдемо на 2 місці, а «Олександрія» — на 3 місці. Ігри вийшли дуже напруженими та цікавими.

Турнір вийшов корисним для команд, вважає тренер, й усі тренери залишилися задоволеними, як самою організацією, так і суперниками.

 

Результати ігор:

1 тур

  • Кремінь — Олександрія 2-0
  • Металург — Металіст  2-4

2 тур

  • Кремінь — Металург 0-0
  • Металіст — Олександрія 3-1

3 тур

  • Металург — Олександрія  3-0
  • Металіст — Кремінь  1-0

 

«Кремінь» з «Металургом» набрали однакову кількість очок й однакову різницю забитих і пропущених м’ячів, проте запорізька команда забила більшу кількість м’ячів у ворота суперника. Тому «Металург» посів друге місце, а «Кремінь» — третє.

Таблиця:

1. «Металіст»

2. «Металург»

3. «Кремінь»

4. «Олександрія»

 

  • Кращий воротар — Нікіта Кретов «Кремінь»
  • Кращий захисник — Владислав Шевченко «Олександрія»
  • Кращий півзахисник — Ілля Калашник «Металург»
  • Кращий нападник — Єгор Шерстюк «Металіст»

Кращі гравці в нашій команді «Кремінь»: Сергій Столяж, Данило Гажалов, Максим Старушко.

— Я задоволений грою своїх хлопців, їх ставленням до ігор, їх самовіддачею. Так, є над чим працювати, над реалізацією своїх моментів на завершальній стадії. Ми створили багато моментів, але не змогли їх реалізувати. Дякуємо Збройним Силам України, які нас боронять, дають можливість працювати та займатися улюбленою справою. Величезна їм подяка. Слава Україні! — додав Антон Диндіков.

Також футболісти «Кремінь» 2008 показали відмінні результати на Всеукраїнському конкурсі з української мови. Учні 10-Г класу Кременчуцького ліцею № 25 «Гуманітарний колегіум» (вчитель Проноза М.С.) зяли участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Українська мова: від А до… 200 балів на НМТ/ЗНО».

 

Тож маємо непогані результати:

І місце — Чудик Андрій
ІІ місце:
— Білаш Станіслав
— Синельник Руслан
ІІІ місце:
— Діхтяр Даніїл
— Опришко Захар
— Бабич Тимур
— Кійло Кирило

Учасники: Євгеній Троян, Богдан Маляренко, Данило Гажалов, Максим Іванцов, Володимир Богиня, Олександр Куницький, Іван Білан, Тимур Горбачов.

Варто відзначити, що це спортивний клас, де навчаються футболісти «Кремінь» 2008 (тренери Антон й Олександр Диндікови).

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол Кремінь
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