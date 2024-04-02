«Полювання» на проліски: чи продають та купують у Кременчуці первоцвіти

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 167

З приходом весни щороку загострюється проблема знищення ранньоквітуючих рослин, які першими з’являються з-під снігу. Кожному хотілося б завітати до весняного лісу й принести із собою живий сувенір — букет весняних квітів. Або ж хоча б купити їх у продавців на вулиці. Проте мало хто замислюється, що зірвавши кілька маленьких квіток, можна і нашкодити природі, і вчинити злочин проти навколишнього середовища

Весна — час для відновлення і краси. Час, коли після прохолодної зими уся природа оживає — зеленіє, квітне, наповнюється яскравими барвами. За хорошої погоди люди все частіше вибираються на прогулянки на свіже повітря, ближче до природи. Проте із лісу чи парку вони часом повертаються не з порожніми руками, а з оберемками первоцвітів. Ці дикорослі рослини починають з’являтися як тільки зійшов сніг (початок березня) і квітнуть переважно до середини травня.

Проте з кожним роком навесні зацвітає усе менше квітів — вони не встигають відродитися та не мають змоги розмножуватись. Більшість із них оберігаються на регіональному рівні, але деякі занесені й до Червоної книги України.

У законодавстві зривання на букети та викопування цибулин первоцвітів розцінюється як ботанічне браконьєрство, а продаж цих квітів карається законом.

Що варто знати громадянам про первоцвіти та яка ситуація із торгівлею ними на вулицях Кременчука — журналісти розбиралися.

Первоцвіти у Кременчуці: чи зривають, продають, купують

Серед рідкісних первоцвітів, які притаманні Кременчуцькому регіону — підсніжник білосніжний, проліска сибірська, конвалія звичайна, горицвіт, тюльпан дібровний та крокус сітчастий.

Але найбільшу популярність серед них мають проліски. Люди зривають їх у природі при нагоді або ж купують у місцевих бабусь на ринках.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поцікавилися у містян, чи купують або зривають вони первоцвіти, а також пошукали продавців пролісок у місті.

Усі опитані мешканці розповіли, що вони не купують та не рвуть первоцвіти у природі, дехто навіть вирощує проліски на присадибних ділянках — так вони приносять більше естетичного задоволення.

Продають проліски у межах Центрального ринку Кременчука лише у двох місцях. В одному місці це кілька букетів зрізаних квітів.

Бабуся-продавчиня каже: не знала, що вони під охороною і їх не можна зривати та продавати. І додає, що перехожі їх практично не купують.

А от в іншому — кущики пролісків продають із цибулиною. Хоча викопування первоцвітів вважається ботанічним браконьєрством і теж карається законом.

Милуйся, але не рви!

Сьогодні в Україні первоцвіти охороняються як рідкісні та вимираючі рослини. Для того, щоб виросла одна стеблина із трьома квітками, потрібно висіяти близько 45 насінин. Але зірваний первоцвіт не встигне утворити насіння і, як наслідок, нові квіти не виростуть.

Первоцвіти — це рослини-ефемероїди, які мають дуже коротке наземне життя (близько 2-3 місяців). Поживні речовини квітка накопичує у цибулині та в пагоні. На місці зірваної рослини наступного року може вирости нова, але вона буде нижчою та з меншим бутоном. Якщо ж і ту рослину зірвуть, ще через рік, імовірно, з цибулини вже нічого не виросте.

Експерт громадської організації «Лісові ініціативи і суспільство» Володимир Яроцький в одному зі своїх інтерв’ю, присвячених збереженню первоцвітів, розповідає:

Я був учасником показового дослідження, коли спостерігали за первоцвітами просто від стежки й далі в ліс. Ми фіксували розмір і кількість квітконосів пролісків. На наступний рік помітили, що далі від стежки рослини були вищі, квітки більші. Тобто біля стежки люди зривали рослини, а в лісі цибулина мала більше можливостей розвинутися.

Зірвані проліски в’януть уже на другий день, тому, якщо хочете милуватися першими весняними квітами, варто придбати насіння та висіяти їх у себе на ділянці, — радять природоохоронці.

Приваблюють громадян первоцвіти з різних причин:

естетична насолода. Первоцвіти першими приймають удар людей, які за зиму скучили за красою природи. Бажання порадувати себе чи близьких гарним букетом не з магазину — одна з причин інтересу до ранніх квітів.

практичний чинник. Чимало первоцвітів мають лікарські властивості. Тому люди, які цікавляться народною медициною, виготовляють з них натуральні ліки.

фінансовий еквівалент. Один маленький букет проліски сибірської (найпоширеніший первоцвіт) коштує на ринку орієнтовно 40-50 гривень.

Тож громадянам залишається лиш милуватися красою перших квітів та фотографувати їх. Але й тут потрібно пам’ятати: не варто заходити на галявину з пролісками для гарного кадру — так їх можна затоптати й зламати. Фотографувати квіти варто лише прямо — так у вас залишаться і чудові кадри на згадку, і рослини збережуться цілими.

Чи можна вирощувати первоцвіти вдома?

Вирощувати первоцвіти вдома можна, а от продавати їх потім — ні. По-перше, довести буде складно, що їх дійсно виростили вдома, а не зрізали в лісі. Та й для комерційного використання рослин — наприклад, виготовлення з них ліків для продажу — потрібна ліцензія Національної комісії з питань Червоної книги України.

Зірвав, продав або купив? Заплати штраф!

В Україні передбачена відповідальність за продаж та купівлю зірваних первоцвітів — це регулює Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до чинного законодавства, правопорушникам загрожує:

штраф від 510 грн до 1700 грн за придбання чи продаж первоцвітів (ст. 88-1 КУпАП);

від 1700 грн до 3655 грн з конфіскацією квітів за їх придбання чи продаж, якщо ці квіти росли на природно-заповідних територіях або охороняються законодавством;

за один екземпляр незаконно зірваної червонокнижної квітки передбачена компенсація: цибуля ведмежа — 62 грн, шафрани (крокуси) та проліски — від 49 до 62 грн, сон-трава — від 37 до 62 грн.

Чи карали когось за продаж первоцвітів?

За словами пресофіцерки патрульної поліції Кременчука Вікторії Браги, спеціальних рейдів у місцях стихійної торгівлі квітами патрульні не проводять. Проте під час патрулювання ввірених їм квадратів звертають увагу і на незаконних торговців. Проте ані за цей рік, ані за минулий пресофіцерка не назвала нам фактів складання патрульними протоколів про адміністративне правопорушення.

Що можна зробити, щоб зменшити продаж та знищення первоцвітів?

Екологи разом із поліцією щороку навесні проводять рейди у місцях стихійної торгівлі квітами, а також просвітницькі заходи для населення, де закликають зберігати природу та не зривати квіти. Також часто розвішують інформаційні матеріали на ринках — тоді продавцям уже складно буде сказати, що вони не знали про заборону зривати та продавати первоцвіти.