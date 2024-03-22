Під Полтавою виявили скажену лисицю

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Із людей з твариною ніхто з людей не контактував

20 березня на одному з подвір'їв села Шили Новоселівської громади під Полтавою знайшли мертву лисицю з підозрою на сказ. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Ветеринари прибули на місце, провели відповідні дослідження та відібрали патогенний матеріал для проведення лабораторного аналізу.

Наступного дня фахівці Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області підтвердили у лисиці сказ.

Село Шили та прилеглі до нього села Брунівка, Надержинщина, Кованьківка, Забаряни, Ступки, Березівка, Сусідки, Нестеренки, Петрашівка, Рунівщина, Вербове, Вільховий Ріг та Сягайли Новоселівської громади віднесли до загрозливої зони неблагополучного пункту.

У районі введені карантинні обмеження, а також проводять комплекс заходів з ліквідації сказу.

Фахівці зазначають, що із хворою твариною ніхто з людей не контактував.

Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях виявили сказ у собаки. Також на минулому тижні ми писали про те, що скажений кіт покусав людей на Кременчуччині.