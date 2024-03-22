Нічні обстріли Полтавщини: у Кременчуці ввели аварійні відключення електроенергії та розгортають пункти незламності (оновлюється)

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 2 888

В області знову розгортають пункти незламності

Сьогодні, 22 березня, вночі Росія знову завдала ракетних ударів по всій території країни, в тому числі й по Полтавщині. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Уламками пошкоджені три покрівлі приватних будинків у Миргородському районі. Також у Кременчуцькому районі відпрацювала протиповітряна оборона.

— Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація — на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, — Повідомив Філіп Пронін.

Також очільник Полтавської ОВА повідомив, що в області знову розгортають пункти незламності.

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Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, через обстріл у Горішніх Плавнях Кременчуцького району частково відсутнє електропостачання.

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Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», через нічний обстріл знеструмлені декілька ділянок залізної дороги. Наразі компанія задіяла резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно зі швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал перевели на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

Затримки усіх поїздів можна побачити на сайті.

Тих, хто пропустив свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро, «Укрзалізниця» прийматиме на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком.

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На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень світла.



Сюрприз: чому графік аварійних відключень — не графік



За інформацією керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, наразі в області знеструмлені понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

За його словами, це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми.

— Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи, — зазначив Філіп Пронін.

У Кременчуці через відсутність електроенергії не працюють деякі світлофори

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Росіяни у п’ятницю, 22 березня, атакували найбільшу гідроелектростанцію України — Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, але загрози прориву немає. Однак по всій країні виникли перебої електропостачання.

— По ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно, — розповів директор Укргідроенерго в ефірі телемарафону.

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Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за цю ніч було понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів. За його словами, у Харкові та області, Запоріжжі, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельницькому та області, Вінничині, Франківщині від ночі тривають відновлювальні роботи.

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