Ремонтні бригади «Укренерго» відновили роботу лінії живлення ЗАЕС

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Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі

Внаслідок нічної ракетної атаки пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго», мережі обленерго. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Наразі найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Станом на 11.00 ремонтні бригади «Укренерго» повернули в роботу лінію 750 кВ, тож ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

— Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24/7 до повного відновлення живлення споживачів, — зазначили в «Укренерго».

Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін об 11.35, на Полтавщині електропостачання відновили для побутових споживачів. Залишаються без світла 33 юридичні споживачі.