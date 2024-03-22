Ремонтні бригади «Укренерго» відновили роботу лінії живлення ЗАЕС

Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі
Внаслідок нічної ракетної атаки пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго», мережі обленерго. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Наразі найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
Станом на 11.00 ремонтні бригади «Укренерго» повернули в роботу лінію 750 кВ, тож ЗАЕС вже заживлена за двома лініями.
Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.
Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін об 11.35, на Полтавщині електропостачання відновили для побутових споживачів. Залишаються без світла 33 юридичні споживачі.
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