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У Кременчуці через відсутність електроенергії не працюють деякі світлофори (доповнено)

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 670

 
Будьте обережні

*фото ілюстративне

Сьогодні, 22 березня, у Кременчуці з 7.45 не працюють деякі світлофори. Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Міськсвітло».

Відомо, що через відсутність електроенергії не працюють світлофори на перехресті проспекту Свободи і вулиці Гвардійської, на зупинці «Завод Кредмаш», на зупинці «вулиця Героїв України», на перехресті проспекту Лесі Українки і вулиці Героїв України.

Доповнено:

 

Не працюють також світлофори і на перехресті вулиць Шевченка та Івана Мазепи.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна зазнала обстріл. В результаті пошкоджена критична інфраструктура, через що на Полтавщині ввели графіки відключення електроенергії на 10 черг.

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Автор: Дарія Згура
Теги: світлофори електроенергія відключення електроенергії
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