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Курячі стегенця в лимонному соусі — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 177

Якщо хочеться ситно, швидко та смачно нагодувати родину, страви з курки — найкращий варіант. Готуються вони швидко, й виходять неймовірними 

Інгредієнти:

4 шт. курячих стегенець

40 мл рослинної олії

2 цибулі ріпчастої

2 зубчики часнику

20 г цедри лимона

200 мл вершків 30%

150 мл води

10 мл соку лимона

сіль — на свій смак.

петрушка, гілочка — 5 шт.

  • Цибулю нарізаємо півкільцями, часник пропускаємо крізь прес. Дрібно нарізаємо петрушку. М’ясо солимо з обох боків.
  • У сковороді з товстим дном розігріваємо рослинну олію, викладаємо стегенця і смажимо до рум’яності з обох боків. Викладаємо на тарілку.
  • У ту ж сковороду викладаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Додаємо часник, цедру, воду, сік лимона та вершків, перемішуємо і доводимо до кипіння.
  • У приготований соус викладаємо курку і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Готуємо стегенцем даємо відпочити 10 хвилин, прикрашаємо петрушкою і подаємо зі смачним салатом. Вийде неймовірна вечеря.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: смачні рецепти курчі стегна смачно
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