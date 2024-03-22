Курячі стегенця в лимонному соусі — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 08:30
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Якщо хочеться ситно, швидко та смачно нагодувати родину, страви з курки — найкращий варіант. Готуються вони швидко, й виходять неймовірними
Інгредієнти:
4 шт. курячих стегенець
40 мл рослинної олії
2 цибулі ріпчастої
2 зубчики часнику
20 г цедри лимона
200 мл вершків 30%
150 мл води
10 мл соку лимона
сіль — на свій смак.
петрушка, гілочка — 5 шт.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, часник пропускаємо крізь прес. Дрібно нарізаємо петрушку. М’ясо солимо з обох боків.
- У сковороді з товстим дном розігріваємо рослинну олію, викладаємо стегенця і смажимо до рум’яності з обох боків. Викладаємо на тарілку.
- У ту ж сковороду викладаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Додаємо часник, цедру, воду, сік лимона та вершків, перемішуємо і доводимо до кипіння.
- У приготований соус викладаємо курку і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин.
Готуємо стегенцем даємо відпочити 10 хвилин, прикрашаємо петрушкою і подаємо зі смачним салатом. Вийде неймовірна вечеря.
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