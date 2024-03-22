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У Верховній Раді погодили перейменування семи населених пунктів на Полтавщині

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 524

 

Йдеться про села у Лубенському і Полтавському районах, а також про село і селище на Миргородщині

Комітет Верховної Ради України погодив перейменування семи населених пунктів на Полтавщині. Про це у відео на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ Роман Лозинський.

В області перейменують:

  • село Олексіївка Лубенського району перейменують на Калинівку;
  • село Першотравневе Лубенського району перейменують на Перевідне;
  • село Червоні Пологи Лубенського району перейменують на Пологи;
  • селище Декабристів Миргородського району перейменують на Мирне;
  • село Першотравневе Миргородського району перейменують на Петренки;
  • село Першотравневе Полтавського району перейменують на Майдан;
  • село Чкалове Полтавського району перейменують на Єднання.

Роман Лозинський говорить, що важливо позбавити нашу країну від імперських, російських, радянських наративів, назв і всього того, що нам нав’язували сотні років. Тепер лишилося винести питання про перейменування на голосування у Верховній Раді й щоб воно набрало мінімум 226 голосів, додає посадовець.

За даними Лозинського, на засіданні загалом підтримали перейменування 109 населених пунктів в Україні. Це 104 села та селища, а також п’ять міст.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині з'явилася ще одна вулиця, названа на честь загиблого воїна майора Пугача.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: gora-rada.gov.ua
Теги: Полтавська область перейменування декомунізація
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