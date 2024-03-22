У Верховній Раді погодили перейменування семи населених пунктів на Полтавщині

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Йдеться про села у Лубенському і Полтавському районах, а також про село і селище на Миргородщині

Комітет Верховної Ради України погодив перейменування семи населених пунктів на Полтавщині. Про це у відео на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ Роман Лозинський.

В області перейменують:

село Олексіївка Лубенського району перейменують на Калинівку;

Олексіївка Лубенського району перейменують на Калинівку; село Першотравневе Лубенського району перейменують на Перевідне;

село Червоні Пологи Лубенського району перейменують на Пологи;

Червоні Пологи Лубенського району перейменують на Пологи; селище Декабристів Миргородського району перейменують на Мирне;

Декабристів Миргородського району перейменують на Мирне; село Першотравневе Миргородського району перейменують на Петренки;

Першотравневе Миргородського району перейменують на Петренки; село Першотравневе Полтавського району перейменують на Майдан;

Першотравневе Полтавського району перейменують на Майдан; село Чкалове Полтавського району перейменують на Єднання.

Роман Лозинський говорить, що важливо позбавити нашу країну від імперських, російських, радянських наративів, назв і всього того, що нам нав’язували сотні років. Тепер лишилося винести питання про перейменування на голосування у Верховній Раді й щоб воно набрало мінімум 226 голосів, додає посадовець.

За даними Лозинського, на засіданні загалом підтримали перейменування 109 населених пунктів в Україні. Це 104 села та селища, а також п’ять міст.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині з'явилася ще одна вулиця, названа на честь загиблого воїна майора Пугача.