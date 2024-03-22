У Верховній Раді погодили перейменування семи населених пунктів на Полтавщині

Комітет Верховної Ради України погодив перейменування семи населених пунктів на Полтавщині. Про це у відео на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ Роман Лозинський.
В області перейменують:
Роман Лозинський говорить, що важливо позбавити нашу країну від імперських, російських, радянських наративів, назв і всього того, що нам нав’язували сотні років. Тепер лишилося винести питання про перейменування на голосування у Верховній Раді й щоб воно набрало мінімум 226 голосів, додає посадовець.
За даними Лозинського, на засіданні загалом підтримали перейменування 109 населених пунктів в Україні. Це 104 села та селища, а також п’ять міст.
Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині з'явилася ще одна вулиця, названа на честь загиблого воїна майора Пугача.
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