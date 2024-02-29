На Кременчуччині з'явилася ще одна вулиця, названа на честь загиблого воїна майора Пугача

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 221

У Пришибській громаді Кременчуцького району перейменували 15 вулиць і провулків. Відповідне рішення прийняли на сесії Пришибської сільської ради.

У селі Пришиб:

вулицю Бахарєва перейменували на честь Лесі Українки. Поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка Лариса Косач, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка;

вулицю, у назві якої звеличувався російсько-комуністичний військовий діяч Ватутін, перейменовано на Соборну;

одну із вулиць назвали «Майора Ігоря Пугача» . Народився 13 грудня 1979 року в Кременчуці.

У Пришибі Ігор закінчував середню школу. Після строкової служби вступив до Національної гвардії України. Із 2014 року захищав Україну від російської армії під час АТО/ООС. З початку ж повномасштабного російського вторгнення воював на Харківщині. У статті «Укрінформ» зазначається:

Буквально за кілька місяців до нового етапу війни його було переведено на посаду заступника командира батальйону 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ. Тож з перших годин російських намагань захопити Харків він стояв на захисті міста. Поліг 28 червня 2022 року поблизу села Дементіївка, захищаючи від російських загарбників Харків. Цього дня в ході запеклого бою військовослужбовці підрозділу під його командуванням знищили танк, три бойові броньовані машини, два бронетранспортери та майже взвод живої сили противника. Ігор особисто поцілив з гранатомета в один із російських БТРів, знищивши сімох окупантів. Та коли чергова атака рашистів захлинулась, і піхота відступила — артилерія ворога просто оскаженіла. В результаті того обстрілу загинув не лише майор Пугач, а ще кілька військовослужбовців 3-ї бригади оперативного призначення НГУ. Батьки, яких він безмежно любив, яких по-дитячому називав «батя» й «мам», тепер не чекають сина в гості, а ходять до нього на Пришибське кладовище.

У селі Кобелячок:

прибрали назву вулиці імені Рубцова.

Фьодор Рубцов — російський комуністичний військовий діяч, генерал-майор армії СРСР, уродженець села Кулешове Тульської області Росії. У складі Червоної Армії в 1918 році встановлював радянську владу на території українського Криму. Також росіянин Рубцов брав участь у військовому злочині СРСР — вторгненні до незалежної держави Фінляндія. Тобто цей діяч СРСР був учасником радянсько-фінської або Зимової війни — збройного конфлікту між СРСР і Фінляндією у період від 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року. Під час радянсько-німецької війни Фьодор Рубцов командував 66-м стрілковим корпусом армії СРСР, тож входить до російського і радянського комуністичного пантеону так званої «Великої Вітчизняної війни». Об’єкт топонімії є проявом комуністичної наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною Незалежності. Під час новітньої російсько-комуністичної війни ця персоналія використовується для виправдання агресії. Зокрема, 9 травня 2022 і 2023 року у Тульській області за участю представників від міністра оборони Росії Шойгу відбувалися пропагандистські акції зі звеличення Рубцова, — розповіли у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті.

Символічно, що відтепер ця вулиця називається «Героїв України»: на пошану захисників усіх поколінь — від Гетьманщини, УНР, УПА до сучасних ЗСУ;

вул. Першотравневу перейменували на Солідарності. Назва символізує солідарність, єдність української нації в опорі російським варварам.

У селі Черемшки пров. Першотравневий перейменували на честь Тараса Шевченка.

У селі Роботівка вулицю звеличення місцевого більшовика Григоренка перейменували на Козацьку.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях прийняли рішення про перейменування вулиць. Депутати назвали вулиці нейтральними назвами не згадавши жодного Героя російсько-української війни чи видатної особистості регіону.