Перемоги маленьких музикантів Горішніх Плавнів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 57 Партнерський проєкт

Вихованці музичної школи Горішніх Плавнів стали переможцями VIII Всеукраїнського професійного учнівського та студентського конкурсу музичного мистецтва «Чарівний камертон», повідомляє видання «Хроніки тижня».

Творче змагання відбувалося в онлайн-форматі з 10 до 12 лютого у два тури в Дніпрі. У конкурсі брали участь учні мистецьких шкіл, студенти музичних коледжів, училищ, студій при вищих та спеціальних музично-освітніх закладах віком до 18 років, а також студенти вищих навчальних закладів та викладачі-професіонали.

Серед учасників — учні музичної школи Горішніх Плавнів. Як повідомили в закладі, за підсумками конкурсу перше місце здобула першокласниця Маргарита Бережнюк (викладач Ірина Кириченко). В її виконанні прозвучали сюїта «Зоопарк» Германа Галиніна та «Танцювальна» Андрія Штогаренка.

Друге місце посіла учениця третього класу викладача Олени Шашиної Ксенія Боярчук. Юна піаністка виконала Менует фа мінор Йоганна Баха та «Привид» Ейтана Епштейна.



